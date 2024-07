Siegen: Oberstadt erstrahlt im Lichterglanz

(wS/red) Siegen 05.07.2024 | Das Stadtmarketing Siegen hat in Zusammenarbeit mit der Immobilien- und Standortgemeinschaft Oberstadt (ISG) ein eindrucksvolles Event auf die Beine gestellt, das die Oberstadt an diesem Wochenende in ein wahres Lichtermeer verwandelt. Trotz des heutigen Ausscheidens der deutschen Fußballmannschaft aus der Europameisterschaft ist die Stimmung in Siegen ausgelassen und fröhlich.

Bereits am ersten Abend haben sich mehrere hundert Menschen rund um das Krönchen versammelt, um die besondere Atmosphäre zu genießen. Bei angenehmen Temperaturen und trockenem Wetter laden verschiedene kulinarische Spezialitäten und Live-Musik dazu ein, den späten Abend in Siegen zu einem besonderen Erlebnis werden zu lassen.

Die Veranstaltung „Die Oberstadt glüht“ begann um 20 Uhr und tauchte die Kölner Straße, das Rathaus, den Marktplatz und die Alfred-Fissmer-Anlage in ein zauberhaftes Licht. Kerzen, Fackeln, Feuerstellen und bunte LED-Strahler schaffen eine magische Kulisse, die zum Staunen, Flanieren und Entspannen einlädt.

Ein Highlight des Abends war die große Feuerstelle auf dem Marktplatz, an der Besucher verweilen und Stockbrot grillen konnten.

Meditative und beruhigende Hintergrundmusik trug zur entspannten Stimmung bei, während vielfältige kulinarische Angebote für jeden Geschmack das Event abrundeten.

Das Event geht morgen, am 6. Juli 2024, in die zweite Runde. Wer heute nicht dabei sein konnte, hat morgen noch die Gelegenheit, die glühende Oberstadt zu erleben. Ab 20 Uhr werden erneut Lichter, Musik und kulinarische Genüsse die Besucher verzaubern. Das Stadtmarketing Siegen und die ISG laden alle herzlich ein, dieses einzigartige Erlebnis nicht zu verpassen und einen weiteren unvergesslichen Abend in Siegens Oberstadt zu verbringen.

Wir wünschen viel Spaß!

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de