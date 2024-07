Spatenstich für Erweiterungsbau am Gymnasium Netphen

(wS/ne) Netphen 12.07.2024 | Historischer Tag für das Gymnasium Netphen: Der symbolische Spatenstich für das Erweiterungsgebäude ist gesetzt.

Das Gymnasium Netphen wächst. Nicht nur im Hinblick auf die Zahl junger Menschen, die auf der Haardt zur Schule gehen, sondern auch in räumlicher Hinsicht.

Die Umstellung auf das neunjährige Gymnasium, steigende Schülerzahlen und ein innovatives pädagogisches Gesamtkonzept erfordern eine Erweiterung der Kapazitäten.

Auf dem frisch hergestellten Plenum zwischen oberer Turnhalle, Hauptgebäude und dem ehemaligen C-Trakt der Schule – der in seinem Bestand erhalten und Teil des neuen Komplexes werden soll – konnten Netphens Bürgermeister Paul Wagener, Beigeordneter Andreas Fresen, Schulleiter Eckhard Göbel, Architekt und Bauleiter Alex Görg vom Modulbüro Siegen sowie weitere Vertreter der Stadt Netphen, der Schule sowie der Egon Behle Bauunterneh-

mung GmbH & Co. KG den feierlichen ersten Spatenstich für das umfangreiche Bauvorhaben setzen.

In seinem Grußwort drückte Bürgermeister Paul Wagener seine Freude darüber aus, dass das Gymnasium Netphen sich eines so großen Zuspruchs erfreue und zeigte sich davon über- zeugt, dass der Erweiterungsbau wichtige Impulse für die Bildung junger Menschen setzen werde. Die Stadt Netphen setzt weiterhin entschlossen auf die Förderung von Bildung und investiert damit in die Zukunft ihrer Bürgerinnen und Bürger. Mit einem Investitionsvolumen von rund 13,5 Millionen Euro wird dieses Bauvorhaben ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung des städtischen Bildungswesens sein.

Schulleiter Eckhard Göbel lobte die gute Zusammenarbeit in der Planung und Konzeption der

Erweiterung. Das beeindruckend zügige Voranschreiten der Arbeiten zeige, wie sehr uns allen die Bildung der Kinder am Herzen liegen.

Wie wird der Erweiterungsbau aussehen?

Der zweigeschossige Erweiterungsbau für das Gymnasium Netphen wird in einen bestehenden Gebäudetrakt der Schule integriert. Bestands- und Erweiterungsbau umschließen einen neu entstehenden Innenhof, der auch als offenes Klassenzimmer genutzt werden kann. Neben dadurch entstehenden neuen Klassenräumen sind ein Selbstlernzentrum, eine Bibliothek, eine Lehrküche sowie Seminar- und Besprechungsräume vorgesehen.

Mit einem flexiblen Raumkonzept wird die Schule damit für künftige Herausforderungen gerüstet sein. Zudem ist im Rahmen des Bauprojektes auch die Errichtung eines Katastrophenschutzkellers eingeplant.

Zusätzlich werden die Bestandsräume modernisiert. Auch das Dach und die Fassade des Gebäudes B werden erneuert.

Doch auch an anderer Stelle erfährt der Gebäudebestand der Schule Zuwachs, wie Bürgermeister Wagener verriet: So soll noch in diesem Jahr der naturwissenschaftliche Trakt erweitert werden, um das Gymnasium, das im kommenden Schuljahr ausnahmsweise sogar fünfzügig an den Start geht, gut für die Zukunft zu rüsten.

Die Fertigstellung des Baus ist mit der Aufnahme des Schulbetriebs zum Schuljahr 2026/27 geplant. Alle Planungen werden in enger Abstimmung mit der Schule, den städtischen Dienststellen und dem Planungsteam des Architekturbüros Modulbüro Siegen durchgeführt.

Fotos: Stadt Netphen