Tennisturnier des TuS Alchen geht in die finale Runde

(wS/tus) Freudenberg 31.07.2024 | Das Tennisturnier des TuS Alchen im Rahmen der Öalcher Sportwoche geht am Freitag, 2. August, in die finale Runde. Die Platzierungsspiele und das Finale, das am vergangenen Samstagnachmittag dem Regen zum Opfer gefallen ist, werden ab 16.00 Uhr zeitgleich auf der Tennisanlage auf der Wolfskaute ausgetragen. Im Spiel um Platz fünf stehen sich Reiter / Thomasberger und Thomas / Bluhm auf Platz III gegenüber. Das kleine Finale bestreiten Imhof / Klaes und Fries / Althaus, die sich auf Platz II duellieren. Das Endspiel, das auf dem „Center Court“ zwischen Schulz / Schulz und Rupprich / Schindler ausgetragen wird, verspricht viel Spannung und tolle Ballwechsel, da sich beide Teams ohne Punktverlust in der jeweiligen Gruppe durchsetzen konnten.

Für das leibliche Wohl ist mit Kaltgetränken und Gegrilltem vom Holzkohlegrill bestens gesorgt.



Das Foto zeigt das Doppel Thomas / Bluhm, das am Freitag um16.00 Uhr auf Platz III aufschlagen wird.