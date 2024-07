WerteUnion weiter auf dem Vormarsch: Kreisverband Siegen-Wittgenstein ist gegründet

(wS/wu) Siegen 08.07.2024 | Nachdem die WerteUnion im Mai ihren Landesverband NRW in Siegen gegründet hat, folgen nun sukzessive die Gründungen der Kreisverbände. Ganz vorne mit dabei: der Kreisverband Siegen-Wittgenstein.

Zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen war WerteUnion-Landesvorsitzende Sylvia Pantel zu Gast in Siegen: Zunächst eine Vortragsveranstaltung mit Parteichef Hans-Georg Maaßen, kurz darauf die Gründung des Landesverbands NRW, und am vergangenen Freitag die Gründungsversammlung des Kreisverbands Siegen-Wittgenstein. Nach Mönchengladbach – dem Geburtsort Hans-Georg Maaßens – ist SiWi somit der zweite Kreisverband, den die WerteUnion in NRW gegründet hat.

In ihrer Begrüßungsrede betonte Pantel die Bedeutung der WerteUnion als seriöse und vertrauenswürdige liberal-konservative Kraft zwischen der Rechtsaußen-AfD und einer weit nach links gerückten CDU:

„Die Menschen wünschen sich dringend wieder eine freiheitliche Politik, die eine lebenswerte Zukunft ermöglicht. Deutschland braucht eine Rückbesinnung auf Eigenverantwortung der Bürger, seine Tugenden und seine Werte. Dafür steht die WerteUnion. Nun auch hier in Siegen-Wittgenstein!“, so Pantel.

Als Gründungsvorstand wurden Kreistagsmitglied Andreas Klein aus Wilnsdorf als Kreisvorsitzender, der Siegener Stadtverordnete Michael M. Schwarzer als stellvertretender Vorsitzender, Iris Grün als Schriftführerin und der Kreistagsabgeordnete Martin Schwarzer aus Oberdielfen als Schatzmeister gewählt.

In einer ersten Erklärung skizziert Andreas Klein die Ziele der Partei für die kommenden Monate:

„Mit Blick auf die im nächsten Jahr anstehenden Kommunal- und Bundestagswahlen ist es unser erklärtes Ziel, flächendeckend im Kreisgebiet anzutreten. Zunächst jedoch werden wir ein umfangreiches Angebot an Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen erarbeiten, auf denen wir den Bürgern in Siegen und Wittgenstein die Politik der WerteUnion im direkten Dialog vorstellen möchten.“

Die besondere Bedeutung der WerteUnion betont auch der stellvertretende Vorsitzende Michael M. Schwarzer:

„Der schleichende Verlust unserer freiheitlichen Werte, den die Menschen überall wahrnehmen, braucht dringend eine glaubhafte politische Antwort. Und es gibt dieses Vakuum zwischen CDU und AfD, das immer größer wird. Hier steht die WerteUnion, und wir geben ihr in Siegen-Wittgenstein nun Stimme und Gesicht!“

Foto: WerteUnion Siegen-Wittgenstein