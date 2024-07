Zwei Wohnungseinbrüche in Siegen – Polizei sucht Zeugen

(wS/ots) Siegen 18.07.2024 | In den vergangenen Tagen ist es zu zwei Wohnungseinbrüchen in Siegen gekommen. Unbekannte Täter drangen im Zeitraum vom 13.07. – 17.07.2024 in ein Einfamilienhaus in der Weidenauer Robert-Schumann-Straße ein. Nach bisherigem Kenntnisstand öffneten die Einbrecher gewaltsam ein Fenster. Im Erdgeschoss durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten. Die weiteren Zimmer in den anderen Etagen blieben scheinbar unberührt. Ob etwas entwendet wurde, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

Die Inhaber eines Wohnhauses in der Geisweider Bergstraße erlebten bei der Rückkehr aus dem Urlaub eine böse Überraschung. Hier ist es zu einem weiteren Wohnungseinbruch zwischen dem 05.07. und dem 18.07.2024 gekommen. Die Täter gelangten offenbar über die Balkontür in das Gebäude. Anschließend durchsuchten sie die meisten Zimmer. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten die Einbrecher Unterhaltungs-/Kommunikationselektronik und Schmuck.

Das Siegener Kriminalkommissariat 5 hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Sachbearbeiter bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0271 / 7099 – 0 zu melden.