Blühende Vielfalt und kulturelle Höhepunkte im Siegener Schlosspark

(wS/red) Siegen 08.08.2024 | Der Siegener Schlosspark präsentiert sich in diesem Sommer als ein wahres Paradies für Naturliebhaber und Kunstinteressierte. Die aufwendigen Bepflanzungen und kreativen Projekte, die bereits im Frühjahr angekündigt wurden, sind nun in voller Pracht zu bestaunen und übertreffen die Erwartungen. Der gepflegte Park am Oberen Schloss ist zu einem Anziehungspunkt für Einheimische und Besucher geworden, die das harmonische Zusammenspiel von Natur und Kunst erleben möchten.

In diesem Jahr zieren rund 50.000 bunte Frühjahrsblüher die Grünflächen des Schlossparks. Primeln, Bellis und Stiefmütterchen sorgen für ein farbenfrohes Blütenmeer, das sich über die weitläufige Anlage erstreckt. Besonders beeindruckend ist die Nachbildung des Siegener Stadtwappens, das mit viel Liebe zum Detail aus Stiefmütterchen, Hornveilchen und Primeln gestaltet wurde. Die Mitarbeiter der städtischen Grünflächenabteilung meisterten die Herausforderung, die unterschiedlichen Farbnuancen und Größen der Blumen in ein harmonisches Gesamtbild zu fügen, mit Bravour. Das Ergebnis ist ein lebendiges Kunstwerk, das den Parkbesuchern ein Lächeln ins Gesicht zaubert und anlässlich des 800-jährigen Stadtjubiläums eine besondere Würdigung der Stadt darstellt.

Doch nicht nur die Blumenpracht zieht die Besucher in ihren Bann. Im Rahmen des Jubiläumsjahres wurde im Schlosspark ein außergewöhnliches Gemeinschaftskunstwerk errichtet: Ein buntes Tipi, das aus insgesamt 1.200 handgefertigten Häkelquadraten, den sogenannten „Grannys“, besteht. Dieses Tipi symbolisiert die Vielfalt der Siegener Stadtgesellschaft und ist ein sichtbares Zeichen für Zusammenhalt und Kreativität. Unter Anleitung der renommierten Künstlerin Ute Lennartz-Lembeck haben zahlreiche Bürgerinnen und Bürger ihre individuellen Beiträge geleistet, um dieses eindrucksvolle Kunstwerk zu schaffen. Die farbenfrohen Grannys, gehäkelt aus Polyacryl, fügen sich zu einem fünf Meter hohen Tipi zusammen, das nun als markantes Highlight im Park steht.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

Der Schlosspark, der als einer der schönsten Orte in Siegen gilt, bietet nicht nur eine Oase der Ruhe und Erholung, sondern auch ein abwechslungsreiches Programm für Kultur- und Naturbegeisterte. Das Areal, das erst nach dem Erwerb durch die Stadt Siegen im Jahr 1888 in einen Bürgerpark umgewandelt wurde, dient heute als beliebter Veranstaltungsort und grünes Juwel inmitten der Stadt. Die städtische Grünflächenabteilung sorgt dafür, dass in mehreren Pflanzdurchgängen Tausende von Blumen die Beete schmücken und der Park zu jeder Jahreszeit seine Besucher mit neuen Blüten und Farben überrascht.

Für alle, die mehr über die Bepflanzung des Parks oder die Pflege ihrer eigenen Blumenbeete erfahren möchten, bietet das Stadtmarketing eine spannende Gelegenheit: Am Sonntag, den 11. August 2024, findet ab 13:00 Uhr eine kostenlose Führung durch den Schlosspark statt. Treffpunkt ist der Innenhof des Oberen Schlosses, wo Mitarbeiter der städtischen Grünflächenabteilung bereitstehen, um alle Fragen rund um die prachtvolle Flora des Parks zu beantworten.

Mit seiner beeindruckenden Blumenpracht, dem exotischen Baumbestand und dem aktuellen Kunstprojekt ist der Schlosspark ein unverzichtbares Ziel für jeden, der die Schönheit der Natur und die kreative Kraft der Gemeinschaft erleben möchte.

