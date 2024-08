(wS/Red) Ferndorf 09.08.2024 | Änderung der Anwurfzeit

Am morgigen Samstag spielt der TuS Ferndorf im Rahmen seines Trainingslager gegen den TV Hüttenberg in der Kreuztaler Stählerwiese.

Der Anwurf des Spiels ist nicht wie angekündigt um 17.00 Uhr, sondern bereits um 16.00 Uhr in der Kreuztaler Sporthalle.

Bericht: Verein

Collage: Peter Trojak

