Schwerverletzter Mann nach Auseinandersetzung in Wuppertal-Elberfeld

(wS/ots) Wuppertal 01.09.2024 | Am Nachmittag des 30.08.2024, 15:30 Uhr erlitt ein Mann in Elberfeld schwere Verletzungen nach einer Auseinandersetzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen war es in einem Mehrfamilienhaus an der Friedrich-Ebert-Straße zu einem Streit zwischen vermutlich drei Männern gekommen. Im Verlauf der Auseinandersetzung erlitt ein 32-Jähriger mehrere Stichverletzungen in den Rücken. Der Mann wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Die Kriminalpolizei hat eine Mordkommission eingerichtet um die Hintergründe aufzuklären. (sw)