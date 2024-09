Unbekannte brechen in mehrere Geschäfte im Einkaufszentrum City Galerie in Siegen ein

(wS/red) Siegen 05.09.2024 |In der Zeit zwischen Dienstagabend (03.09.2024) und Mittwochmorgen (04.09.2024) sind Unbekannte in die City Galerie in Siegen eingebrochen. Die Tatverdächtigen verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu dem Einkaufszentrum.

Im Anschluss nahmen die Einbrecher vier Geschäfte ins Visier. In drei der Verkaufsläden gelangten sie ebenfalls gewaltsam. Von dem vierten Ladenlokal ließen sie jedoch im weiteren Verlauf ab. Aus einer Kosmetikfiliale entwendeten die Täter elektronische Geräte. Außerdem versuchten sie gewaltsam einen Tresor zu öffnen, was jedoch misslang.

Zum weiteren Beuteschaden liegen bislang noch keine Erkenntnisse vor.

Es entstand ein Gesamtsachschaden im unteren, fünfstelligen Bereich.

Das Kriminalkommissariat in Siegen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099-0 zu melden.