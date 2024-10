Konzert für Trompete, Violine und Orgel am 27. Oktober um 17 Uhr in St. Joseph

(wS/ds) Siegen 26.10.2024 | Das Ehepaar Dorothea Kiess (Violine) und Thomas Kiess (Trompete), die beide In der Philharmonie Südwestfalen mitspielen, konzertieren zusammen mit Helga Maria Lange (Orgel) am 27. Oktober um 17 Uhr in St. Joseph, Weidenauer Straße in Siegen. Es werden Werke von u.a. A. Vivaldi, G. Ph. Telemann, G. F. Händel, Amy Beach und Petr Eben musiziert. Der Eintritt beträgt 15 €, erm. 12. €.