Kreuztal: Kleintraktor nach technischem Defekt verunglückt – Fahrer Verletzt

(wS/mg) Kreuztal 17.10.2024 | Am Donnerstag gegen 16 Uhr ereignete sich auf der Siegener Straße in Kreuztal ein Unfall mit einem Kleintraktor. Ein 41-jähriger Mann befuhr mit dem Fahrzeug die Straße in Richtung Buschhütten, als auf einem abschüssigen Streckenabschnitt das linke Vorderrad plötzlich stark ins Schlingern geriet. Dadurch geriet das Gespann aus Traktor und Anhänger ins Wanken.