(wS/str) Siegen 25.10.24 Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung führt in der Nacht von Sonntag auf Montag Markierungsarbeiten im Wellersbergtunnel in Siegen durch. Dafür muss der Tunnel in der Nacht von Sonntag (27.10) ab 17:30 Uhr bis Montag (27.10) 3 Uhr voll gesperrt werden. Eine Umleitungstrecke wird ausgeschildert.

