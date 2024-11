Aktion der städtischen Abteilung Umwelt und Klima: 65 „Siegener Naturprofis“ erhielten Auszeichnung

(wS/si) Siegen 12.11.2024 | In einer kleinen Feierstunde im Großen Sitzungssaal des Geisweider Rathauses zeichnete Bürgermeister Steffen Mues gestern (Montag, 12. November 2024) insgesamt 65 Mädchen und Jungen als „Siegener Naturprofis“ aus. Die Kinder hatten zuvor an mindestens drei Veranstaltungen im Rahmen der 21. Auflage der „Naturprofi“-Aktion der städtischen Abteilung Umwelt und Klima teilgenommen und damit ihr Interesse an der heimischen Natur bewiesen. Als Anerkennung für ihr Engagement erhielten sie neben einer Urkunde außerdem ein kleines Präsent, in diesem Jahr eine Stirnlampe – die passende Ausrüstung für die nächste Nachtexkursion!

Bei Ausflügen in die Siegener Umgebung entdeckten die Kinder die Vielfalt der Tier- und Pflanzenwelt auf spannende, lehrreiche und spielerische Art und Weise. Dr. Martin Wiedemann, Biologe bei der Stadt Siegen und verantwortlich für das Projekt, verbindet mit der Aktion die Hoffnung, „dass die Kinder nicht nur Freude an diesen positiven Naturerfahrungen haben, sondern sich daraus in späteren Jahren ein verantwortungsvolles Umweltverhalten bei ihnen entwickelt“.

Auch in diesem Jahr stand das Thema „Wald“ – wie es sich für die „grünste Großstadt Deutschlands“ gehört – im Vordergrund. Streifzüge durch den Wald mit dem Stadtförster und auch dem Naturpark-Ranger abseits der üblichen Waldwege, Waldspiele im Weidenauer Tiergarten und, als besonderer Höhepunkt, die Fertigung von Waldkunst wurden angeboten. Erneut im Programm war der Besuch des historischen Haubergs in Fellinghausen, wo die Tiere und Pflanzen, aber besonders auch die Arbeit in einem Hauberg vorgestellt wurden. Bei der Pilzexkursion Ende August konnte aufgrund der langen Trockenheit fast kein Speisepilz im Wald entdeckt werden, dafür rückten jedoch die Baumpilze in den Fokus und die Überwinterungsstrategie der heimischen Eichhörnchen in den Fokus.

Spannend war erneut die Nachtwanderung in Seelbach mit der Suche nach Fledermäusen. Auf dem Biobauernhof wurde erlebbar, wo die Milch herkommt. Eine Imkerin stellte den Kindern an einem Bienenstand außerdem das Leben der Honigbienen vor, der süße Honig durfte auch probiert werden. Ebenfalls wieder im Programm war die Spinnen-Exkursion im Langenbachtal. Außerdem hatte der Umweltbus LUMBRICUS von der Natur- und Umweltakademie NRW aus Recklinghausen Halt in der Krönchenstadt gemacht.

Neu im Programm war ein spezieller Insekten-Nachmittag, bei dem die Kinder Nisthilfen für wilde Bienen bauten und diese mit nach Hause nehmen durften.

Zahlen und Fakten

Die „Naturprofi“-Reihe bot in diesem Jahr insgesamt 18 verschiedene Veranstaltungen an, die auch diesmal fast alle wieder sehr schnell ausgebucht waren. Insgesamt nahmen 105 Kinder an den Exkursionen teil. Alle Kinder, die an mindestens drei Veranstaltungen teilgenommen haben, hatten die Chance, den „Naturprofi“-Titel zu erlangen. Hierfür mussten sie sich für jede Teilnahme einen Stempel in ihren „Naturprofi-Ausweis“ geben lassen, den sie bei ihrer ersten Veranstaltung überreicht bekamen.

Bei der städtischen Umwelt- und Klimaabteilung beginnen schon in Kürze die Planungen für viele neue Aktionen und Entdeckungstouren in der Siegener Natur. „Auch kommendes Jahr wird die Veranstaltungsreihe ‚Siegener Naturprofi‘ fortgeführt“, betont Dr. Wiedemann.

Bürgermeister Steffen Mues zeichnete jetzt im Geisweider Rathaus 65 Mädchen und Jungen als „Siegener Naturprofis“ aus. (Foto: Stadt Siegen)

