Mitmachen, bewegen, wachsen: VTV Freier Grund bietet BFD-Stelle ab 1. September

(wS/vtv) Neunkirchen 17.05.2026 | Der VTV Freier Grund sucht ab dem 1. September einen neuen Bundesfreiwilligendienstleistenden. Der Verein richtet sich damit an junge Menschen, die Freude an Bewegung und Sport haben und gerne mit Kindern und Jugendlichen arbeiten möchten.

Im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes – kurz BFD – erwartet die Bewerberinnen und Bewerber ein abwechslungsreiches Jahr beim VTV Freier Grund. Konkret unterstützen die sogenannten „Bufdis“ die Übungsleiterinnen und Übungsleiter in den Kinder- und Jugendgruppen, begleiten Sportstunden und übernehmen eigenverantwortlich Aufgaben im Vereinsalltag.

Gleichzeitig bietet der Verein eine attraktive Zusatzqualifikation: Wer möchte, kann während des Dienstjahres die Ausbildung zur Übungsleiterin oder zum Übungsleiter absolvieren – eine wertvolle Grundlage für alle, die langfristig im Sport tätig sein wollen.

Neben der Arbeit mit Kindern gehören auch die Organisation von Vereinsveranstaltungen sowie die Mitarbeit im Bereich Social Media zu den Aufgaben. Kreative Köpfe sind ausdrücklich willkommen, denn der VTV Freier Grund legt Wert auf moderne Vereinsarbeit und frische Ideen.

Für den Einsatz erhalten die Freiwilligen ein monatliches Taschengeld. Der Verein wirbt mit einem engagierten Team und einem lebendigen Vereinsalltag, der von Gemeinschaft und gegenseitigem Engagement geprägt ist.

Interessierte können sich ab sofort per E-Mail bewerben: info@vtvfreiergund.de