Sammler-Mekka in der Siegerlandhalle: Südwestfalenbörse lockt mit Briefmarken, Münzen und Adenauer-Sonderstempel

(wS/swb) Siegen 16.05.2026 | Die Siegerlandhalle verwandelt sich am Samstag, 6. Juni 2026, in ein Mekka für Sammlerinnen und Sammler aus der ganzen Region: Von 10 bis 16 Uhr öffnet die Südwestfalenbörse für Briefmarken und Münzen im Leonhard-Gläser-Saal ihre Türen – und verspricht ein außergewöhnlich vielseitiges Programm, das weit über das übliche Tauschen und Kaufen hinausgeht.

Organisiert wird die Veranstaltung von den vier südwestfälischen Briefmarkenvereinen aus Siegen, Olpe, Netphen und Wittgenstein – unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister a.D. Steffen Mues. Das diesjährige Motto lautet: „Weck‘ Deine Erinnerungen!“ – und genau das dürfte den Besucherinnen und Besuchern gelingen, wenn sie durch die Reihen mit Briefmarken, Münzen, Medaillen, Banknoten, Ansichtskarten sowie Orden und Ehrenzeichen schlendern.

Ein Sonderstempel mit historischer Tiefe

Besonderes Highlight der diesjährigen Südwestfalenbörse ist ein eigens entworfener Sonderstempel der Deutschen Post Philatelie, der anlässlich des 150. Geburtstags von Konrad Adenauer gestaltet wurde. Entworfen hat ihn Wilfried Lerchstein, der Ehrenvorsitzende der Briefmarkenfreunde Netphen. Zu sehen sind darauf ein Porträt des ersten Bundeskanzlers sowie seine Unterschrift – versehen mit dem Hinweis auf eine bedeutsame Rede, die Adenauer am 16. März 1952 in Siegen gehalten hatte.

Damals trat der Bundeskanzler vor dem hier gegründeten Evangelischen Arbeitskreis der CDU ans Rednerpult und bezog öffentlich Stellung zur berühmten Stalin-Note vom 10. März 1952. Der sowjetische Diktator hatte darin den Westalliierten eine deutsche Wiedervereinigung – kombiniert mit Neutralität und einer eigenen Nationalarmee – in Aussicht gestellt. Ein Lockangebot, das Adenauer in seiner Siegener Rede mit bemerkenswerter Klarheit und großer internationaler Beachtung zurückwies.

Die Zeitgenossen kommentierten das Geschehen mit spitzer Feder: Eine Karikatur der damaligen Zeit zeigt Stalin als Loreley, die den deutschen Michel zu bezaubern versucht – während Adenauer das westdeutsche Boot mit aller Kraft vom Loreleyfelsen weg rudert.

Briefmarken, Briefe und ein Belegprogramm zum Staunen

Eben jene Karikatur findet sich auf einer von insgesamt 20 verschiedenen Briefmarken Individuell, die Wilfried Lerchstein mit Stationen aus dem Leben Konrad Adenauers gestaltet hat. Sie ziert außerdem als Schmuckzudruck einen der beiden von ihm entworfenen Plusbriefe Individuell. Ergänzt wird das Angebot durch eine Briefmarke Individuell des Landtags NRW, der in diesem Jahr sein 80-jähriges Bestehen feiert – zusammen mit vier passenden Schmuckumschlägen.

Das gesamte Belegprogramm ist sowohl am Netphener Vereinsstand während der Börse als auch direkt bei Wilfried Lerchstein erhältlich. Bestellungen werden gegen Vorkasse bearbeitet; neben der Versandadresse ist zwingend eine Telefonnummer anzugeben. Kontakt: Tel. 02737/1216, E-Mail: Lercwi@web.de. Weitere Informationen gibt es unter: suedwestfalenboerse.de/belegprogramm

Kostenlose Expertisen und Beratung

Wer seine Sammlung bewerten lassen oder sich über den Verkauf von Briefmarken, Münzen oder Orden informieren möchte, ist bei der Südwestfalenbörse ebenfalls bestens aufgehoben: Der Informationsstand der Verbandsprüfer des Verbands Philatelistischer Prüfer e.V. steht unter dem Motto „Echt! Oder falsch?“ – und bietet kostenlose Expertisen sowie kompetente Beratung, unter anderem durch den Siegener Verbandsprüfer Thilo Nagler.

Der Eintritt für Besucherinnen und Besucher ist frei. Einlass ist allerdings erst ab 10 Uhr.

Anmeldungen, Tischreservierungen und weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es online unter www.suedwestfalenboerse.de.