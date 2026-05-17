News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Stadtteile

Auto prallt in Hauswand: Vier Verletzte in Olpe-Lütringhausen

17. Mai 20261k
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/ots) Olpe 17.05.2026 | Olpe (ots) – Am Samstag, 16.05.2026, ereignete sich um 15:34 Uhr in Olpe-Lütringhausen ein Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen.

Eine 38-jährige Autofahrerin war mit ihrem Opel auf dem Haldenweg unterwegs. Sie kam aus Richtung Brabeckstraße und fuhr in Richtung Engelhardtstraße. Im Fahrzeug befanden sich zudem vier Kinder im Alter zwischen vier und 13 Jahren.

Auf Höhe der Einmündung Knappenweg stoppte die Fahrerin ihr Fahrzeug zunächst. Beim erneuten Anfahren prallte der Opel vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers gegen die Hauswand eines angrenzenden Wohnhauses.

Die Fahrerin sowie drei der Kinder wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde durch den Halter geborgen.

Sowohl am Opel als auch an dem Wohnhaus entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.

Symbolbild

Werbepartner der Region – Anzeige

In eigener Sache

Hat Ihnen der Beitrag gefallen?

Unser wirSiegen-Team ist rund um die Uhr für Sie in Siegen und der Region unterwegs — und das kostenlos für alle Leser. Recherche, Fotos vor Ort, Technik und Deutschlands sagenhaft günstiger Super-Sprit 😉 kosten uns allerdings einiges an Zeit und Geld. Wenn Ihnen gefällt, was wir machen, motiviert uns ein kleiner Beitrag riesig — und hilft uns, weiter dranzubleiben. Schon der Preis eines Kaffees zählt.

Beträge für Handys, Autos und Mehrfamilienhäuser gehen natürlich auch 😉

Sicher per PayPal · auch ohne PayPal-Konto · einmalig oder regelmäßig

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Sammler-Mekka in der Siegerlandhalle: Südwestfalenbörse lockt mit Briefmarken, Münzen und Adenauer-Sonderstempel

Anzeige

Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
« AprilJuni »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten