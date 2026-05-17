Auto prallt in Hauswand: Vier Verletzte in Olpe-Lütringhausen

(wS/ots) Olpe 17.05.2026 | Olpe (ots) – Am Samstag, 16.05.2026, ereignete sich um 15:34 Uhr in Olpe-Lütringhausen ein Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen.

Eine 38-jährige Autofahrerin war mit ihrem Opel auf dem Haldenweg unterwegs. Sie kam aus Richtung Brabeckstraße und fuhr in Richtung Engelhardtstraße. Im Fahrzeug befanden sich zudem vier Kinder im Alter zwischen vier und 13 Jahren.

Auf Höhe der Einmündung Knappenweg stoppte die Fahrerin ihr Fahrzeug zunächst. Beim erneuten Anfahren prallte der Opel vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers gegen die Hauswand eines angrenzenden Wohnhauses.

Die Fahrerin sowie drei der Kinder wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde durch den Halter geborgen.

Sowohl am Opel als auch an dem Wohnhaus entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.

Symbolbild