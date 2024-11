Großeinsatz auf dem Werksgelände von thyssenkrupp in Eichen – Einsatzstichwort ABC3 – Gefahrstoffaustritt

(wS/red) Kreuztal 27.11.2024 | ERSTMELDUNG | Auf dem Werksgelände der Firma ThyssenKrupp Kreuztal in der Hammerstraße in Eichen kam es heute gegen 16:45 Uhr zu einem Gefahrstoffaustritt. Unter dem Alarmstichwort „ABC 3“ wurde ein Austritt von Chlorid in unklarer Menge gemeldet.