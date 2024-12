Update der Polizei und Staatsanwaltschaft Siegen: 49-Jähriger stirbt nach Messerangriff – 51-Jähriger in Untersuchungshaft

(wS/ots) Siegen 28.12.2024 | Freitagabend (27.12.) berichteten wir nach einem Tötungsdelikt in der Bismarckstraße in Siegen. Siehe hier.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Siegen wurde der 51-jährige Tatverdächtige am Samstag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen Totschlags gegen den Mann. Der Verdacht gegen die

beiden 27-jährigen und 30-jährigen Männer, die am Freitag zunächst vorläufig festgenommen wurden, hat sich nicht erhärtet. Sie sind noch am Abend entlassen worden.

Die Obduktion des 49-jährigen Opfers ergab, dass der Mann aufgrund mehrerer Stichverletzungen verstarb. Zuvor kam es zu Streitigkeiten zwischen dem 49-Jährigen und dem 51-Jährigen. Die Ermittlungen der eingesetzten Mordkommission zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!