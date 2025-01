Unbekannte brechen in Hallenbad ein und entwenden Tresor – Polizei sucht Zeugen

(wS/si) Siegen 27.01.2025 | In der Nacht von Samstag auf Sonntag (26.01.2025) ist es zu einem Einbruch in ein Hallenbad in Siegen-Eiserfeld gekommen.

Ersten Erkenntnissen nach verschafften sich unbekannte Täter zwischen Samstagabend, 18:00 Uhr, und Sonntagmorgen, 09:00 Uhr, gewaltsam Zutritt zu dem Bad. Im Inneren durchwühlten die Einbrecher sämtliche Räume und darin befindliche Schränke und Schubladen.

Außerdem brachen sie einen Snack-Automaten und Spinde auf.

Ersten Ermittlungen nach erbeuteten die Unbekannten einen Tresor mit einem mittleren vierstelligen Bargeldbetrag.

Es entstand erheblicher Sachschaden.

Die Siegener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen.

Derzeit ist davon auszugehen, dass die Täter zum Abtransport des Tresors ein Fahrzeug genutzt haben. Ersten Ermittlungen nach dürfte dabei eine Scheibe im hinteren Bereich des Fahrzeugs entglast worden sein.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge, insbesondere mit einer defekten Scheibe gesehen haben, sich unter der 0271/7099-0 zu melden.