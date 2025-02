Aufmerksame Zeugin überführt stark alkoholisierten PKW-Fahrer in Kreuztal

(wS/ots) Kreuztal 13.02.2025 | Am Mittwochvormittag (12.02.2025) ist in Kreuztal ein PKW-Fahrer gestoppt worden, der stark alkoholisiert war.

Gegen 10:25 Uhr wurde die Leitstelle der Polizei alarmiert. Eine Zeugin machte Angaben über ein Fahrzeug, das mit Schlangenlinien von Dahlbruch in Richtung Kreuztal unterwegs war. Sie beobachtete den PKW und konnte in Kreuztal sehen, dass der Fahrer an einem Parkplatz ausstieg und den Platz mit seinem Beifahrer tauschte. In Höhe des REWE-Marktes an der Marburger Straße konnten die Beamten den PKW anhalten.

Bei dem ursprünglichen Fahrer handelt es sich um einen 35-Jährigen. Ein Atemalkoholtest vor Ort verlief deutlich positiv. Zudem fiel es ihm schwer, das Gleichgewicht zu halten.

Er wurde für eine Blutprobe mit auf die Polizeiwache in Siegen genommen. Zudem beschlagnahmten die Beamten den Führerschein.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats laufen.