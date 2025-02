Fast zeitgleich: Mülltonnen brennen in Olpe und Gerlingen

(wS/ots) Kreis Olpe 24.02.2025 | Fast zeitgleich kam es am Sonntag (23.02.2025) zum Brand von Mülltonnen in Olpe und Gerlingen. Gegen 19:35 Uhr wurde zunächst der Brand von Mülltonnen an einem Mehrfamilienhaus in der Olper Straße „Am Oberen Stötchen“ bemerkt. Etwa ab 20:15 Uhr brannten schließlich auch Mülltonnen in Gerlingen. Hier waren es allerdings insgesamt fünf Mülltonnen, die in den Straßen „Am Baumhof“, „Eichendorffstraße“ und „Steinackerstraße“ brannten. Weil die Hausfassade beim Brand in Olpe Schaden nahm, liegt die Schadenshöhe hier im mittleren vierstelligen Eurobereich.

Bei den Bränden in Gerlingen fielen lediglich die Mülleimer den Flammen zum Opfer. Der Schaden liegt hier im dreistelligen Eurobereich. Durch die zeitliche und räumliche Nähe geht die Polizei derzeit in Gerlingen von einem Tatzusammenhang aus. Zudem kann hier auf Grund bislang vorliegender Erkenntnisse von einer vorsätzlichen Herbeiführung der Brände ausgegangen werden. Ob der Brand in Olpe im gleichen Zusammenhang steht, ist Bestandteil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Symbolfoto