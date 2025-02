Frisches Grün für die Sportfreunde Siegen – Crowdfunding-Projekt „Ran an den Rasen“ erfolgreich umgesetzt

(wS/vo) Siegen 03.02.2025 | Um aktuellen Anforderungen zu entsprechen und das Verletzungsrisiko zu verringern, musste der alte Kunstrasen auf dem Platz der Jugendabteilung nach 15 Jahren erneuert werden. Über die Crowdfunding-Plattform der Volksbank sammelte der Verein dafür 21.789 Euro. Vertreter der Sportfreunde und der Volksbank trafen sich Ende Januar auf dem neuen Rasen zur symbolischen Scheckübergabe im Leimbachstadion.

Die Sportfreunde Siegen sind nicht nur für ihre ambitionierte Seniorenmannschaft bekannt, sondern auch für ihre leistungsorientierten Jugendmannschaften. Für diese gibt es gute Nachrichten: Ein neuer Kunstrasen, der den aktuellen DFB-Durchführungsbestimmungen und dem neuesten FIFA-Qualitätskonzept entspricht, schmückt nun ihren Platz. Mehr als 100 Unterstützer beteiligten sich an den Kosten. Sie waren dem Aufruf des Vereins über die Crowdfunding-Plattform der Volksbank gefolgt.

Geschäftsführer Matthias Georg und Jugendkoordinator Michael Sting trafen sich vergangene Woche mit Oliver Thiele, der das Projekt seitens der Volksbank betreute und bedankten sich für die Unterstützung. „Die Kosten für den neuen Kunstrasen belaufen sich auf rund 330.000 Euro. Zwar muss der Verein davon nur 60.000 Euro selbst tragen, aber auch das ist natürlich eine Belastung für die Vereinskasse. Wir sind daher dankbar für jeden Unterstützer, der sich über das Crowdfunding beteiligt hat“, erklärte Georg.

Jede Spende ab fünf Euro wurde von der Volksbank mit weiteren fünf Euro aufgestockt. Obendrein gab es eine Anschubfinanzierung von zehn Prozent der veranschlagten Gesamtsumme von 20.000 Euro, die am Ende sogar übertroffen wurde. „Das zeigt, was man als Gemeinschaft erreichen kann. Getreu unserem genossenschaftlichen Motto, was einer nicht schafft, das schaffen viele, haben die Sportfreunde und ihre Unterstützer eine beachtliche Summe zusammengetragen“, sagte Thiele. Er und sein Kollege Philipp Theile-Rasche betreuen Projekte und beraten Vereine und gemeinnützige Organisationen, die bei größeren Anschaffungen auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind.

Auf der Website https://www.viele-schaffen-mehr.de/vbinswf sind weitere Projekte aus Südwestfalen zu finden.

Ebenso können sich interessierte Vereine zu den kommenden Informationsveranstaltungen anmelden: https://www.vbinswf.de/wir-fuer-sie/engagement/crowdfunding.html.

Oliver Thiele (Crowdfunding-Spezialist der Volksbank), Michael Sting (Jugendkoordinator im Leistungsbereich) und Matthis Georg (Geschäftsführer der Sportfreunde Siegen)