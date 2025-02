Für das ganz besondere Kino-Ereignis: „Frauen in starken Rollen“ im kmd

(wS/hi) Hilchenbach 17.02.2025 | Film ab! Die beliebte Frauenfilmreihe KinoKino „Frauen in starken Rollen“ geht in die nächste Runde. Viktoria Kino-Besitzer Jochen Manderbach hat gemeinsam mit Annette Kreutz und Simone Schröer-Dilling, den Gleichstellungsbeauftragten der Städte Hilchenbach und Kreuztal, wieder ein buntes Programm zusammengestellt. In den nächsten Monaten werden fünf Filme mit Frauen in starken Rollen gezeigt, die aktuelle gesellschaftliche Themen behandeln.

Das Programm:

Nur noch ein einziges Mal – It Ends With Us: Dienstag, 25. Februar 2025, 20 Uhr

Die Gleichung ihres Lebens: Montag, 24. März 2025, 20 Uhr

In Liebe, Eure Hilde: Montag, 28. April 2025, 20 Uhr

Es sind die kleinen Dinge: Montag, 26. Mai 2025, 20 Uhr

Wunderschöner: Montag, 23. Juni 2025, 20 Uhr

„Neben dieser ausgezeichneten Auswahl an Spielfilmen, kann sich das Publikum in diesem Jahr wieder auf Event-Kino der außergewöhnlichen Art freuen“, verspricht das Planungsteam. Bereits eine Stunde vor Filmbeginn werden um 19:00 Uhr die Räumlichkeiten des kmd für das filmreife Buffet der Soroptimistinnen geöffnet.

Angeboten werden leckeres Fingerfood und kalte Getränke.

Die Einnahmen spenden die Organisatorinnen anschließend für einen guten Zweck.

Eintrittskarten für alle Filmen können auf www.viktoria-kino.de reserviert werden:

Parkett 9,00 Euro, Balkon 11,00 Euro.

Weitere Informationen zur Kinoreihe erhalten Kinofans von den Gleichstellungsbeauftragten der Städte Hilchenbach und Kreuztal, Annette Kreutz, Telefon 02733/288-117, und Simone Schröer-Dilling, Telefon 02732/51-310, sowie unter www.hilchenbach.de und www.viktoria-kino.de.



.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!