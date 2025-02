Hagen: 34-Jähriger bei Messerattacke schwer verletzt

(wS/ots) Hagen 04.02.2025 | Am Montagmorgen, 3. Februar 2025, kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei der ein 34-Jähriger schwer verletzt wurde. Gegen 7:30 Uhr hielt sich der Mann in einem Imbiss am Graf-von-Galen-Ring auf, als es zu verbalen Streitigkeiten mit einem ihm unbekannten Mann kam. Im weiteren Verlauf griff der Unbekannte den 34-Jährigen mit einem Messer an und verletzte ihn schwer. Anschließend flüchtete er in Richtung Körnerstraße.

Zeugen alarmierten die Polizei, die den 24-jährigen Tatverdächtigen schließlich an der Gerberstraße stellen konnten.

Dabei versuchte er sich der Festnahme zu entziehen und wurde aggressiv. Den Beamten gelang es dennoch, den Mann vorläufig festzunehmen und brachten ihn zur Polizeiwache, wo er in Gewahrsam genommen wurde. Der verletzte 34-Jährige wurde derweil von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.