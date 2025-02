Kinder helfen Kindern – Spendenaktion des AWO Kindergartens Herzhausen

(wS/tg) Netphen 17.02.2025 | Der heutige Vormittag war für alle Kinder des AWO Kindergartens Herzhausen ein ganz besonderer. Im Dezember 2024 hatte der Elternbeirat, bestehend aus Yvonne Klennert, Rosa Cudemo-Saida und Axel Schulz, die Aktion „Kinder helfen Kindern“ ins Leben gerufen.

Am zweiten Adventswochenende des vergangenen Jahres wurden alle Interessierten durch Aufrufe in den sozialen Medien und Flyer zum gemütlichen Waffelessen vor dem Kindergarten eingeladen. Viele Familien der Kindergartenkinder hatten Plätzchen gebacken, die gegen eine Spende an die Besucher abgegeben wurden. Zahlreiche Dorfbewohner sowie auswärtige Gäste folgten der herzlichen Einladung des Elternbeirats.

„Ich selbst bin immer noch sehr beeindruckt von dem Engagement des Elternbeirats und dem Zusammenhalt unserer Kindergartenfamilien. Alleine durch die gegenseitige Unterstützung haben wir für unser Herzensprojekt 500 Euro einsammeln können“, so Morina Stein-Hees, die Leiterin des AWO Kindergartens Herzhausen.

Heute konnte die gesammelte Summe feierlich an Katharina Pfender, die Koordinationsfachkraft des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes, überreicht werden. Der Dienst begleitet Kinder und Familien mit lebensverkürzenden Erkrankungen – von der erschütternden Diagnose über das Abschiednehmen bis über den Tod hinaus.

Für die Spendenübergabe hatten sich der Elternbeirat und die Einrichtungsleitung etwas Besonderes überlegt. In einer gemütlichen Atmosphäre mit selbstgebackenen Waffeln wurde der Scheck im Beisein der Kinder überreicht.

„Wir waren uns alle einig, dass unsere Scheckübergabe anders aussehen soll. Wir wollten Frau Pfender zum Waffelessen einladen, um ihr unseren Dank auszusprechen. Bedanken dafür, dass es Menschen wie sie und ihr Team gibt, die Familien mit solch schweren Diagnosen nicht im Stich lassen und sie auch über den Tod hinaus begleiten“, erklärte Stein-Hees weiter.

Auch Frau Pfender zeigte sich sichtlich gerührt über die großzügige Spende, die von der kleinen Einrichtung gesammelt wurde. Sie teilte direkt mit, dass das Geld für einen Ausflug genutzt werden soll, an dem möglichst viele Familien teilnehmen können.

Von links nach rechts:

Morina Stein-Hees (Leiterin des AWO-Kindergartens Herzhausen), Katharina Pfender (Koordinationsfachkraft), Linda Neef (2. Vorsitzende des Elternbeirats)

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!