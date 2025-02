Munitionsfund in der Sieg: 280 Patronen sichergestellt

(wS/ots) Siegen 20.02.2025 | Am Mittwochvormittag (19.02.2025) ist die Polizei zu einem kuriosen Einsatz nach Niederschelden alarmiert worden. Zeugen hatten vor Ort in der Sieg in Ufernähe zahlreiche Patronen Munition entdeckt.

Bei genauerer Betrachtung stellte sich heraus, dass es sich um alte Gewehrmunition handelte, von der jedoch kein erhöhtes Gefahrenpotential ausging.

Mit Unterstützung der Feuerwehr wurden am Mittwochmittag insgesamt 280 Patronen aus dem Wasser geholt und durch Polizeibeamte sichergestellt.

Hinweise auf den Eigentümer gibt es bislang nicht.

