Pause mit Panorama: Zwei neue „Waldsofas“ am Wellersberg aufgestellt

(wS/si) Siegen 24.02.2025 | Bei den steigenden Temperaturen in den kommenden Tagen zieht es viele Menschen ins Freie: Zwei neue „Waldsofas“ am Wellersberg in Siegen, die Mitarbeiter der städtischen Grünflächenabteilung jetzt aufgestellt haben, laden dafür zum Ausruhen in der Natur ein.

Das Besondere: Die Bänke sind drehbar und bieten damit die Möglichkeit, den Erlebniswald Historischer Tiergarten aus verschiedenen Perspektiven zu erleben.

„Die neuen Bänke sind eine schöne Ergänzung für den Wellersberg. Vor allem, wenn es wieder wärmer wird, bieten sie eine Pause mit Panorama und einen tollen Blick in Richtung Tiergarten und unsere Stadt“,“, sagte Bürgermeister Steffen Mues. Beide Bänke sind über den Wanderparkplatz am Ende der Wellersbergstraße gut erreichbar. Die erste Bank steht etwa 800 Meter vom Parkplatz entfernt in der Nähe der „Waldameise“ an der Panzerstraße.

Die zweite Bank liegt vom Wanderparkplatz etwa zwei Kilometer entfernt im Wald.

Die Kosten für die beiden Waldsofas von 3.358 Euro wurden von Mitteln des Bezirksausschusses Weidenau übernommen. Auch in Geisweid wurden zwei neue Bänke aufgestellt: Im Freibad Geisweid und am Friedrich-Neuss-Platz, die durch einen Zuschuss aus den Bezirksausschussmitteln des Bezirks I Geisweid finanziert wurden.



Bürgermeister Steffen Mues und Forstwirtschaftsmeister Markus Schmidt (r.) probierten die neuen Sitzbänke am Wellersberg aus. Foto: Stadt Siegen