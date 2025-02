Schlägerei in City Galerie Siegen: Polizeigewahrsam nach Prügelattacke!

(wS/ots) Siegen 18.02.2025 | Am gestrigen Montagabend (17. Februar) ist es in der City Galerie in Siegen zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen.

Dabei sollen ein 18- und ein 19-jähriger Mann einen weiteren 18-Jährigen geschlagen haben.

Zu nennenswerten Verletzungen kam es hierbei allerdings nicht. Bereits am Nachmittag hat diese Personengruppe am ZOB einen Polizeieinsatz ausgelöst, da es zu einem Streit vor Ort gekommen war, bei dem es allerdings nicht zu Straftaten kam. Die Beteiligten erhielten durch die Einsatzkräfte an dem Nachmittag einen Platzverweis für den ZOB. Dieser Platzverweis wurde nun für die gesamte Innenstadt erweitert.

Gegen die beiden Angreifer legten die Beamten eine Strafanzeige wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung vor. Da die beiden Beschuldigten in der Folge dem Platzverweis nicht nachkamen, musste die Polizei ein drittes Mal tätig werden. Die beiden jungen Männer verbrachten die anschließende Nacht im Polizeigewahrsam.

Foto: Archiv wirSiegen.de

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!