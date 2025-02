Schutz für Kröten, Frösche und Lurche: Siegener Amphibienschützer suchen helfende Hände

(wS/si) Siegen 28.02.2025 | Nach den ersten feuchtwarmen Tagen verlassen tausende Kröten, Frösche, Molche und andere Amphibien ihre Winterquartiere und wandern zu ihren Laichgewässern. Dabei lauern jedoch tödliche Gefahren auf die kleinen Wirbeltiere. Der Verein „Amphibienschutz Leimbachtal e.V.“ sucht daher gemeinsam mit der Universitätsstadt Siegen und dem Kreis Siegen-Wittgenstein freiwillige Helferinnen und Helfer, die sich aktiv an Schutzmaßnahmen beteiligen möchten.

Amphibien stehen bereits auf der Liste bedrohter Tierarten. Vor allem verkehrsstarke Straßen stellen schwer überwindbare Hindernisse dar, vorbeifahrende Autos werden zur tödlichen Falle. Grund dafür ist neben ihrer langsamen Fortbewegungsweise auch die Tendenz, auf der im Vergleich zur Umgebung wärmeren Asphaltstraße sitzen zu bleiben. Die Verlustraten können dabei so hoch sein, dass örtliche Populationen komplett ausgelöscht werden.

Da Amphibien jedoch eine entscheidende Rolle in unserem Ökosystem spielen – sie dienen unter anderem als natürlicher Schädlingsbekämpfer, in dem sie Mücken und Fliegen fressen, die Krankheiten auf den Menschen übertragen können –, setzt sich der Verein „Amphibienschutz Leimbachtal e.V.“ intensiv für den Schutz dieser Tiere ein. Ein stationär eingerichtetes Amphibienleitsystem an der stark befahrenen Leimbachstraße verhindert, dass die Tiere die Straße überqueren. Als Ersatz wurden in direkter Nähe zwei neue Laichgewässer geschaffen, die schon im vergangenen Jahr gut angenommen wurden.

Zudem sperrt die städtische Abteilung Umwelt und Klima je nach Witterung zwischen Anfang März und Mitte April den Denkmalweg in Gosenbach (im Bereich des Ehrenmals) und einen Teil der Lindenstraße in Eiserfeld in den Abend- und Nachtstunden für den Verkehr.

Wer sich an Schutzmaßnahmen in Siegen beteiligen möchte oder sich für die Amphibienwanderung interessiert, kann sich an folgenden Ansprechpartner wenden:

– Abteilung Umwelt und Klima der Universitätsstadt Siegen, Kerstin Bergholz, Telefon: 0271 404-3376

– Untere Naturschutzbehörde des Kreises Siegen-Wittgenstein, Christian Heimann, Telefon: 0271 333-1835

– Amphibienschutz Leimbachtal e.V., Stefan Jung, mobil: 0151 / 677 98 093 sowie Henning Haas, Telefon: mobil: 0157/ 743 31 071.

KI-generiertes Bild