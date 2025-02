Schwerer Unfall auf der B508 in Hilchenbach: Fußgängerin von Kleinbus erfasst

(wS/red) Hilchenbach 23.02.2025 | ERSTMELDUNG | Am Sonntagabend gegen 18:50 Uhr ereignete sich auf der B508 in Höhe der Straße Trift ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 54-jähriger Fahrer eines VW-Kleinbusses war aus Richtung Allenbach kommend in Richtung Hilchenbach unterwegs, als er eine Fußgängerin frontal erfasste.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei überquerte die Frau die Fahrbahn. Die Fußgängerin wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und musste nach einer notärztlichen Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Die B508 war während der Unfallaufnahme und der medizinischen Versorgung der Verletzten in beide Richtungen voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Fotos: Lars Schneider / wirSiegen.de