Schwerer Verkehrsunfall auf der HTS bei Kreuztal: Falschfahrerin verursacht Kollision mit mehreren Verletzten – Update

(wS/red) Kreuztal 17.02.2025 | Heute Morgen, am 17. Februar 2025, gaben Feuerwehr und Polizei weitere Informationen zu dem schweren Verkehrsunfall bekannt, der sich am gestrigen Abend auf der Hüttentalstraße (B54) bei Kreuztal ereignete. Bei dem Unfall wurden mehrere Personen verletzt, und die Straße musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein 20-jähriger Mann aus Kreuztal mit seinem VW Polo auf der B54 in Richtung Olpe. Mit ihm im Fahrzeug befand sich seine 21-jährige Freundin aus Bad Berleburg. Der junge Fahrer überholte einen 63-jährigen Kölner in einem VW Golf. Plötzlich tauchte eine 74-jährige Fahrerin mit ihrem Toyota entgegen der Fahrtrichtung auf der Schnellstraße auf. Der Polofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zu einem Frontalzusammenstoß kam.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Polo zudem gegen den Golf des Kölners geschleudert. Die 74-jährige Fahrerin aus Gummersbach und ihr Beifahrer, ein 87-jähriger Mann aus Drolshagen, erlitten schwere Verletzungen. Der 20-jährige Polofahrer wurde leicht verletzt, seine Beifahrerin hingegen schwer. Der 63-jährige Kölner zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu. Alle Beteiligten wurden zur medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Aufgrund des Unfalls war die B54 in Fahrtrichtung Olpe zwischen Kreuztal und Krombach bis 21:11 Uhr gesperrt.

Großeinsatz der Rettungskräfte

Zunächst wurde ein TH2-Alarm aufgrund einer eingeklemmten Person für die Feuerwehreinheiten Kreuztal, Fellinghausen und Krombach ausgelöst. Wenige Minuten später folgte eine MANV-Nachalarmierung (Massenanfall von Verletzten) für den Einsatzleitwagen aus Ferndorf.

Laut Polizei hatte die 74-jährige Fahrerin mit einem Olper Kennzeichen die Schnellstraße in falscher Fahrtrichtung befahren. In Höhe von Bockenbach kam es zur Kollision mit mindestens einem weiteren Fahrzeug. Ein dritter beteiligter Pkw wurde schwer beschädigt in den Böschungsbereich geschleudert. Zwei Autos blieben völlig zerstört auf der Fahrbahn stehen.

Die Unfallverursacherin war in ihrem Toyota eingeschlossen und erlitt schwerste Verletzungen. Die Feuerwehr Kreuztal befreite sie mit hydraulischem Rettungsgerät und verhinderte die Ausbreitung eines Brandes an ihrem Fahrzeug. Ihr 87-jähriger Beifahrer sowie drei weitere Unfallbeteiligte wurden verletzt.

Die HTS blieb für mehrere Stunden voll gesperrt. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, um die Verletzten schnellstmöglich zu versorgen.

Geisterfahrerin verursacht Crash auf der Schnellstraße (HTS) bei Kreuztal (NRW) - mehrere Verletzte

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de