Seniorenfrühstück am 08.04.2025 in der Gemeinschaftsschule – „Jetzt fängt das schöne Frühjahr an“

(wS/bu) Burbach 28.02.2025 | Das wird lecker, das wird unterhaltsam. „Jetzt fängt das schöne Frühjahr an“ lautet das Motto des diesjährigen Seniorenfrühstücks, zu dem die Seniorenbeauftragte der Gemeinde Burbach, Birgit Meier-Braun, alle Burbacher Seniorinnen und Senioren am Dienstag, 08.04.2025, von 9.30 bis 12.00 Uhr in die Gemeinschaftliche Sekundarschule in Burbach, Killingstraße 10, einlädt.

„Auch diesmal wollen wir wieder eine Gelegenheit bieten, bei frischem Kaffee und Kuchen und vielen anderen Leckereien alte und neue Bekannte zu treffen, zu singen, zu plaudern und einfach einen schönen Vormittag miteinander zu verbringen“, erklärt Birgit Meier-Braun die Idee hinter der beliebten Veranstaltung. Unterschiedliche Beiträge mit viel Musik zum Mitsingen und Zuhören rundeten das Frühstück ab und sorgten für abwechslungsreiche Unterhaltung, kündigt die Seniorenbeauftragte an.

Anmeldungen werden ab sofort bis Donnerstag, 27.03.2025, bei folgenden Ansprechpartnerinnen angenommen:

Allgemein:

Birgit Meier-Braun (0 27 36) 45 56

Beate Diehl (0 27 36) 60 19

Melanie Moroziuk (0 27 36) 62 71

Rose-Marie Moses (01 51) 27 13 31 70

Hickengrund:

Heidi Bischoff (0 27 36) 74 22

Anneliese Becker (0 27 36) 33 90

Bei weiteren Fragen wenden sich Interessierte an Birgit Meier-Braun unter (0 27 36) 45 56. Wer eine Fahrgelegenheit benötigt, wendet sich bitte ebenfalls bis Donnerstag, 27.03.2025, an Taxi Mockenhaupt unter (0 27 36) 66 37. Die Fahrtkosten werden von der Gemeinde Burbach übernommen.

Die Gäste des Seniorenfrühstücks dürfen sich auf einen abwechslungsreichen und unterhaltsamen Vormittag freuen.

Foto: Gemeinde Burbach

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!