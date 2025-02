Unbekannte brechen in Autoschildergeschäfte ein – Tresore entwendet

(wS/ots) Siegen 28.02.2025 | Unbekannte Täter sind zwischen Mittwochnachmittag (26.02.2025) und Donnerstagmorgen (27.02.2025) in zwei Autoschildergeschäfte in Siegen eingebrochen.

Die Einbrecher hebelten an beiden Geschäften in der Sankt-Johann-Straße Türen auf, um in das Gebäudeinnere zu kommen.

Dort entwendeten sie nach bisherigen Erkenntnissen gewaltsam, jeweils einen Tresor.

Die Kriminalpolizei in Siegen hat die Ermittlungen übernommen. Die Ermittler vermuten, dass die Täter entsprechendes Werkzeug mitgeführt haben müssen. Es ist daher möglich, dass die Unbekannten zum Transport ein Fahrzeug benutzt haben.

Die Polizei bitte Zeugen, die Hinweise geben können sich unter der Rufnummer 0271 / 7099-0 zu melden.

.

.

