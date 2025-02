Unbekannte brechen in Kindertagesstätte ein

(wS/ots) Siegen 20.02.2025 | In der Zeit zwischen Dienstagabend (18.02.2025) und Mittwochmorgen (19.02.2025) sind Unbekannte in eine Kindertagesstätte in Siegen-Niederschelden eingebrochen.

Die Einbrecher verschafften sich zunächst Zutritt zu dem Gelände der Einrichtung. Danach öffneten sie gewaltsam ein Kellerfenster und gelangten so in das Gebäude.

Im Inneren durchwühlten sie mehrere Räume und Schränke. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Unbekannten dabei drei Laptops und ein Tablet.

Der Beuteschaden beläuft sich auf einen unteren, vierstelligen Bereich.

Das Kriminalkommissariat in Siegen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099-0 zu melden.

