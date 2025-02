Warnschilder und Ausbesserung Frostschäden: Bodenplatten in Siegener Bahnhofstraße stellenweise verschoben

(wS/si) Siegen 18.02.2025 | Der starke Frost der vergangenen Wochen hat einen Teil der Bodenplatten auf der Bahnhofstraße in Siegen beschädigt: Die Steinplatten haben sich stellenweise in der Länge verschoben oder wurden vom Frost an einigen Stellen hochgedrückt, informiert die städtische Straßen- und Verkehrsabteilung.

Als Sofortmaßnahme wird der städtische Bauhof Straßenunterhaltung morgen früh (Mittwoch, 19. Februar) entsprechende Warnschilder jeweils am Beginn und Ende der Bahnhofstraße aufstellen, um auf eine mögliche Stolpergefahr durch Frostschäden aufmerksam zu machen. In der kommenden Woche, wenn es wärmer geworden ist, sollen die Stolperstellen auf der Bahnhofstraße ausgebessert werden. Eine „grundhafte“, das heißt, eine komplette Sanierung des Bodenbelags, ist noch für dieses Jahr geplant.