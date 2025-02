Wielands Freunde e.V. übergibt 8.500 € an wohltätige Projekte – Erfolgreiches Weinfest wird 2025 fortgesetzt

(wS/wi) Wilnsdorf 28.02.2025 | Ein starkes Zeichen für Solidarität und Engagement: Der Verein Wielands Freunde e.V. hat am Samstag feierlich 8.500 € an wohltätige Projekte in der Region übergeben. Die Spenden stammen aus den Erlösen des Weinfests 2024, das im vergangenen Sommer zahlreiche Besucher nach Wilnsdorf lockte.

Gezielte Unterstützung für soziale Projekte

Die Spendensumme wurde auf zwei wichtige Initiativen verteilt:

3.500 € gingen an den Round Table Siegen, der damit Weihnachtsgeschenke für kranke Kinder im Kinderkrankenhaus Siegen finanzierte. Die Geschenke wurden bereits zu Weihnachten 2024 an die Kinder übergeben.

5.000 € erhielt das Ökumenische Netzwerk Wilnsdorf e.V. zur Unterstützung der Anschaffung eines E-Transporters, der für die Arbeit der „Tafel“ und in der Flüchtlingshilfe eingesetzt wird.

Weinfest geht in die nächste Runde – mit Live-Band am Abend

Nach dem großen Erfolg der vergangenen Jahre lädt Wielands Freunde e.V. auch 2025 wieder zum beliebten Charity Wein- und Pizzafest ein. Die Veranstaltung findet am 05. Juli 2025 statt und beginnt bereits um 12 Uhr.

Den ganzen Tag über gibt es u.a. selbstgemachte Pizza aus dem Backes sowie weitere kulinarische Spezialitäten. Am Abend sorgt eine Live-Band für beste Unterhaltung.

Gemeinsam Gutes tun

„Wir sind stolz darauf, dass die Erlöse des Weinfests 2024 in sinnvolle Projekte fließen, und freuen uns bereits auf die nächste Ausgabe im Sommer“, so Philipp Markowski, 1. Vorsitzender von Wielands Freunde e.V..

Auch die enge Zusammenarbeit mit dem Heimatverein Wilnsdorf spielt für den Erfolg des Festes eine große Rolle. „Wir sind dem Heimatverein Wilnsdorf sehr dankbar, dass er uns jedes Jahr tatkräftig unterstützt und uns den Backes zur Verfügung stellt. Ohne diese Hilfe wäre das Fest in dieser Form nicht möglich“, betont Timm Bendinger, Vorstandsmitglied von Wielands Freunde e.V..

Ein besonderer Dank gilt zudem den Sponsoren, die das Event jedes Jahr ermöglichen. „Ohne die großzügige Unterstützung unserer Sponsoren wäre eine Veranstaltung dieser Größe nicht realisierbar. Ihr Engagement hilft uns, Gutes zu tun und das Gemeindeleben zu bereichern“, ergänzt Hans-Christian Kämpfer, Vorstandsmitglied von Wielands Freunde e.V..

Der Verein lädt alle Bürgerinnen und Bürger ein, das kommende Charity Wein- und Pizzafest zu besuchen und gemeinsam einen Beitrag für den guten Zweck zu leisten.

Über Wielands Freunde e.V.

Wielands Freunde e.V. ist ein gemeinnütziger Verein aus Südwestfalen, der durch Veranstaltungen und kreative Projekte Mittel für wohltätige Zwecke sammelt. Der Verein kooperiert mit verschiedenen regionalen Organisationen, darunter der Heimatverein Wilnsdorf, der Tennisclub Wilgersdorf und der Kindergarten Eisern.

