Feuerwehreinsatz in Weidenau: Fahrzeugbrand in der Poststraße schnell unter Kontrolle

(wS/red) Siegen 08.03.2025 | Am Samstag, den 8. März 2025, kam es gegen 12:55 Uhr zu einem Fahrzeugbrand in der Poststraße in Weidenau. Im Motorraum eines Renault-Pkw brach ein Feuer aus, das sich rasch ausbreitete. Flammen schlugen aus dem Fahrzeug, wodurch eine unmittelbare Gefahr für die Umgebung bestand.

Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen. Besondere Eile war geboten, da das Feuer auf ein angrenzendes Geschäftshaus hätte übergreifen können. Dank des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte konnte dies jedoch verhindert werden.

Während der Löscharbeiten sperrte die Polizei die Poststraße im Bereich Betten Blecher. Verletzt wurde niemand. Das Fahrzeug war nach dem Brand nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden.

Die Ursache des Brandes kann ein technischer Defekt sein.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

.

.

