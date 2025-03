Für die Region, für die Menschen: Erzquell Brauerei engagiert sich für den guten Zweck und spendet 10.000 € für soziale Projekte

(wS/er) Altenkirchen – Mudersbach 06.03.2025 | Die ERZQUELL BRAUEREI SIEGTAL spendete auch im letzten Jahr an karitative Einrichtungen in der Region. Die zwei Schecks in Höhe von jeweils 5.000 € gingen an die Kinderpalliativstation der DRK Kinderklinik in Siegen und die Aktion „Nachbar in Not“ der Siegener Zeitung.

Es ist seit vielen Jahren eine Tradition, dass die Erzquell Brauerei in der Weihnachtszeit an karitative Einrichtungen aus der Region spendet. Die Gründe ändern sich von Jahr zu Jahr nicht: „Es gibt aktuell viele Krisenherde auf der Welt. Da erscheint es uns besonders wichtig, den Blick für die Herausforderungen vor der Haustüre nicht aus den Augen zu verlieren. Als regionale Familienbrauerei möchten wir dazu beitragen, dass wertvolle soziale Projekte in der Region gefördert werden und den Menschen vor Ort geholfen wird“, führt Dr. Axel Haas, geschäftsführender Gesellschafter der Erzquell Brauerei Siegtal bei der symbolischen Scheckübergabe in der Brauerei aus.

Die Kinderklinik in Siegen freut sich sehr über die Spende der Erzquell Brauerei, denn es werden immer Mittel gebraucht, um neben der optimalen medizinischen, pflegerischen und therapeutischen Betreuung, den Aufenthalt in der Klinik für die Kinder und ihre Familien so angenehm wie möglich zu gestalten.

Für die von der Siegener Zeitung ins Leben gerufene und in Kooperation mit dem DRK-Kreisverband Siegen-Wittgenstein betriebene Hilfsaktion „Nachbar in Not“ ist die Zuwendung der Erzquell Brauerei ein wertvoller Beitrag, den das kleine Hilfswerk für die Unterstützung von Hilfsbedürftigen in der Region verwenden wird.

Die Erzquell Brauerei Siegtal Haas GmbH & Co. KG versorgt die Region seit über 130 Jahren mit regionalen Spezialitäten von höchster Qualität. Die kleine Privatbrauerei mit Sitz im Siegerland ist seit 5 Generationen in Familienbesitz. Neben dem klassischen Erzquell Pils mit seiner erlesenen Hopfennote werden vor Ort auch andere Spezialitäten wie das Siegtaler Landbier von den knapp 50 Mitarbeitern mit viel Leidenschaft hergestellt und abgefüllt. Dabei werden zugunsten der Qualität und des Geschmacks nur hochwertige Zutaten und das glasklare, frische Brauwasser aus der hauseigenen Quelle verwendet.

