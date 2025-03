Kooperation und Weiterbildung: Sportjugend setzt auf Qualifizierung junger Engagierter

(wS/ksb) Siegen 17.03.2025 | Die Sportjugend im Kreissportbund Siegen-Wittgenstein e.V. blickt zurück auf zwei erfolgreiche SporthelferInnen – Ausbildungen mit insgesamt 40 ausgebildeten Jugendlichen.

Eine Ausbildung fand Anfang Februar in Kooperation mit der Turnjugend des Siegerland-Turngaus an zwei Wochenenden in der Halle des TuS AdH Weidenau statt, eine Zweite kurz darauf in der Sporthalle des städtischen Gymnasiums in Bad Laasphe.

Die teilnehmenden Jugendlichen bekamen in einem bunten Mix aus Theorie- und Praxiseinheiten allerhand „Handwerkszeug“ vermittelt, um die ÜbungsleiterInnen in den Sportgruppen der Vereine, in denen viele von ihnen ohnehin schon aktiv sind, noch besser unterstützen zu können.

Die Ausbildung in Weidenau fiel terminlich in den Zeitraum der U18-Wahl, sodass die Sportjugend kurzerhand entschloss, in diesem Rahmen ein Wahlbüro zu eröffnen und damit auch den Aspekt „Demokratieförderung“ ganz aktiv zu berücksichtigen.

Gemeinsam freuen sich die Sportjugend, die Turnjugend sowie alle in den Ausbildungen aktiven LehrteamerInnen darüber, dass sich so viele junge Menschen in ihren Vereinen engagieren und ihre Zeit investieren, um Qualifizierungsangebote wahrzunehmen.

In den Sommerferien (18.-22. August) besteht für alle ausgebildeten SporthelferInnen die Möglichkeit, an der Sporthelfer II-Ausbildung teilzunehmen.

Das Besondere an dieser Ausbildung ist, dass sie in Zusammenarbeit mit der Sportjugend Olpe und in Kombination mit einer Ferienfreizeit angeboten wird.

Ziel ist in diesem Jahr die Sportjugendherberge in Duisburg, die zahlreiche Möglichkeiten für (sportliche) Aktivitäten bietet.

Teilnehmen können alle ausgebildeten SporthelferInnen I, unabhängig davon, ob sie die Ausbildung über den organisierten Sport oder in der Schule gemacht haben.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung erhalten Interessierte über die Geschäftsstelle der Sportjugend (info@die-sportjugend.de; www.die-sportjugend.de)

Foto: KSB Siegen-Wittgenstein e.V.

