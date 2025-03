Landrat und Bürgermeister Kiß besuchten künftigen Standort des Jobcenters und des städtischen Sozialamtes

(wS/kr) Kreuztal 19.03.2025 | Bei einem Besuch in Kreuztal hat sich Landrat Andreas Müller vor Kurzem zusammen mit Bürgermeister Walter Kiß und Investor Stephan Henrich den Baufortschritt des künftigen Bürokomplexes neben dem Rathaus angesehen. In dem Neubau werden der Kreuztaler Standort des Jobcenters, die Kreishandwerkerschaft und das Sozialamt der Stadtverwaltung ihre neue Bleibe finden. Zudem wird das Kreuztaler Stadtarchiv in die Kellerräume einziehen, die extra zu diesem Zweck mit der notwendigen Technik ausgestattet werden.

Die Lahn-Sieg GmbH ist gemeinsam mit der Bürocenter Kreuztal GmbH sowie einem weiteren regionalen Investor an dem Bau beteiligt.

Die modernen und offenen Räumlichkeiten bieten den drei künftigen Nutzern eine Gesamtfläche von rund 2.000 m² auf vier oberirdischen Etagen sowie ca. 400 m² im Kellerbereich in besonders zentraler Lage von Kreuztal. Bereits im Sommer diesen Jahres soll der Neubau bezugsfertig sein.

Bürgermeister Walter Kiß: „In dem neuen Gebäude direkt neben dem Rathaus finden wir nicht nur dringend benötigte zusätzliche Büroräume und Platz für unser Stadtarchiv, sondern profitieren auch von Synergieeffekten durch die unmittelbare Nähe von Sozialamt und Jobcenter. Die beiden Stellen haben viele Berührungspunkte, die künftig auf kurzem Wege und vor allem bürgerfreundlich ineinandergreifen können.“

„Das neue Bürogebäude in zentraler Lage ist ein tolles Beispiel für ein gelungenes interkommunales Gemeinschaftsprojekt. Zusammen mit der Stadt Kreuztal können wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier ein modernes Arbeitsumfeld bieten und die Bürgerinnen und Bürger profitieren von der guten Erreichbarkeit des Gebäudes im Herzen Kreuztals“, so Landrat Andreas Müller.

Fotos: Stadt Kreuztal

