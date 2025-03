Aktion des Familienbüros: Mit der Familienkarte in den Osterferien günstiger ins N-Flow-Freizeitbad

(wS/ne) Netphen 19.03.2025 | In den diesjährigen Osterferien dürfen sich Familien in Netphen auf eine besondere Erleichterung freuen. Alle Besitzer der Netpher Familienkarte erhalten vom 12. bis zum 27. April 2025 eine 50-prozentige Ermäßigung auf die Eintrittspreise des Freizeitbads Netphen. Die Vergünstigung gilt sowohl für Familien- als auch für Einzeleintritte.

Diese familienfreundliche Aktion ist das Ergebnis einer Kooperation zwischen dem Familienbüro Netphen und der Volksbank in Südwestfalen eG, die sich gemeinsam für die Unterstützung von Familien in der Region einsetzen.

Die Netpher Familienkarte kann von allen Haushalten beantragt werden, die mindestens ein Kind unter 18 Jahren haben und ihren Wohnsitz in der Stadt Netphen nachweisen können. Die Beantragung ist kostenlos und kann entweder persönlich im Familienbüro oder online über das Service-Portal der Stadt Netphen erfolgen.

Wer weitere Informationen zur Aktion benötigt, kann sich an das Familienbüro wenden. Ansprechpartnerin ist Frau Klinge, erreichbar unter der Telefonnummer 02738 / 603 148 oder per E-Mail an m.klinge@netphen.de.

Mit dieser Initiative setzt die Stadt Netphen erneut ein Zeichen für die Unterstützung von Familien und lädt Groß und Klein zu einem erholsamen Besuch im Freizeitbad ein.