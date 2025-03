Modell-Truck-Event in Netphen-Deuz: Ein Paradies für große und kleine Modellbau-Enthusiasten

(wS/red) Netphen 08.03.2025 | Heute war es endlich soweit: Das 17. Modell-Truck-Event zugunsten der Aktion Lichtblicke e.V. hat seine Tore geöffnet! Die AWO-Werkstätten in Netphen-Deuz verwandeln sich an diesem Wochenende in ein wahres Eldorado für Modellbau-Enthusiasten. Und das Beste: Auch morgen, am Sonntag, den 09.03.2025, haben Besucher noch die Chance, dieses einmalige Event zu erleben – und das bei freiem Eintritt!

Bereits heute strömten zahlreiche Besucher auf das Gelände, um die beeindruckenden Miniatur-Trucks in Aktion zu sehen. Wir von wirSiegen.de waren live dabei und können nur eines sagen: Dieses Event ist ein absolutes Muss! Ob Kinder oder Erwachsene – überall sah man glänzende Augen und begeisterte Gesichter. Hier steckt in jedem Detail pure Leidenschaft!

Modellbaukunst vom Feinsten – Leidenschaft in jedem Detail! Der rund 180 m² große Parcours lässt keine Wünsche offen. Rund 80 Trucker steuern ca. 180 Fahrzeuge im Maßstab 1:14,5 bis 1:16 durch liebevoll gestaltete Landschaften, enge Kurven und realistische Baustellen. Die akribische Detailarbeit an den Trucks beeindruckt selbst erfahrene Modellbauer. Viele der präsentierten Modelle sind echte Meisterwerke, in die unzählige Stunden Arbeit geflossen sind. Manche Trucks wurden über Jahre hinweg bis ins kleinste Detail perfektioniert – vom handgefertigten Chassis über funktionsfähige Hydrauliksysteme bis hin zur originalgetreuen Beleuchtung. Jedes Modell erzählt seine eigene Geschichte, und die Besitzer stehen den Besuchern mit Begeisterung Rede und Antwort.

Doch nicht nur die großen Trucks faszinieren: Auch die H0-Modellbahnanlage des Modellbahn Siegerland e.V. sowie der Parcours im Maßstab 1:87 sorgen für Staunen. Ein besonderes Highlight für die kleinen Besucher ist die Mini-Truck-Fahrschule. Hier können Kinder (und Erwachsene!) gegen eine Spende von 2 € einen Mini-Truck-Führerschein erwerben und selbst hinter das Steuer eines Fahrschul-LKWs im Maßstab 1:14,5 klettern. Die stolzen Besitzer dieser liebevoll gestalteten Fahrzeuge nehmen sich gerne Zeit, um Interessierten die Steuerung und Technik zu erklären – eine einmalige Gelegenheit, selbst in die faszinierende Welt des Modellbaus einzutauchen.

Große Trucks zum Anfassen – Ein Treffpunkt für Fans und Profis Doch nicht nur im Miniaturformat gibt es Trucks zu bestaunen. Heimische Unternehmen präsentieren ihre beeindruckenden Original-LKWs und geben spannende Einblicke in die Welt der echten Brummis. Die freiwillige Feuerwehr ist ebenfalls mit von der Partie und zeigt ihre Einsatzfahrzeuge. Hier können Besucher nicht nur die neuesten Trucks aus der Nähe betrachten, sondern auch mit Fahrern und Experten ins Gespräch kommen – eine tolle Gelegenheit für große und kleine Fans der Transport- und Logistikbranche!

Beste Verpflegung und grandiose Stimmung – Gemeinsam für den guten Zweck Neben den zahlreichen Modellbau-Highlights sorgt die AWO mit leckeren Speisen und Getränken für das leibliche Wohl. Besonders beliebt: die hausgemachte Erbsensuppe – einfach ein Genuss! Auch hier zeigt sich das familiäre und herzliche Miteinander dieser Veranstaltung. Die gesamte Organisation, vom Aufbau des Parcours über die Verpflegung bis hin zur Betreuung der Gäste, wird mit viel Liebe und Einsatz durchgeführt. Jeder Helfer, jeder Aussteller und jeder Teilnehmer bringt sich mit voller Leidenschaft ein, um den Besuchern ein unvergessliches Erlebnis zu bieten.

Spenden für den guten Zweck – Jeder Euro zählt! Seit der ersten Veranstaltung 2007 konnten unglaubliche 62.067,55 Euro für die Aktion Lichtblicke e.V. gesammelt werden. Auch in diesem Jahr hoffen die Organisatoren Benedikt und Sebastian Barth, die das Event von ihrem Vater Wolfgang übernommen haben, auf eine großzügige Spendenbereitschaft der Besucher. Diese Veranstaltung ist nicht nur ein Treffpunkt für Modellbau-Fans, sondern auch ein Ort der Solidarität und des Zusammenhalts. Jeder Euro, der gespendet wird, hilft, Menschen in Not zu unterstützen – ein Gedanke, der diese Veranstaltung so besonders macht.

Morgen noch einmal live dabei sein! Wer heute nicht dabei sein konnte, hat morgen von 10:00 bis 16:00 Uhr noch einmal die Chance, dieses grandiose Event zu erleben. Der Eintritt ist frei, Parkplätze stehen kostenlos zur Verfügung. Wir von wirSiegen.de legen euch dieses Event wärmstens ans Herz – kommt vorbei und lasst euch von der Faszination Modellbau begeistern!

Folgt den Modell-Truck-Freunden Siegtal auch auf Facebook und Instagram (@mtf-siegtal), um keine Neuigkeiten zu verpassen!

17. Modell-Truck-Event der Modell-Truck-Freunde-Siegtal zugunsten der Aktion Lichtblicke e.V. 2025

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

