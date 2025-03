Nach Spendensammlung in Freudenberg: Zwischenstand zu den Ermittlungen der Kriminalpolizei

(wS/ots) Freudenberg 06.03.2025 | Am Mittwoch (05.03.2025) berichtete die Kreispolizeibehörde über eine verdächtige Person, die in der vergangenen Woche in Freudenberg versucht hat, Spenden im Auftrag der Deutschen Polizeigewerkschaft für ein Malbuch zur Verkehrserziehung zu sammeln.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei haben umgehend begonnen, um die Hintergründe des angezeigten Sachverhaltes zu klären. Dabei stellte sich heraus, dass es sich bei dem Verdächtigen um einen Mann handelt, der kein direktes Mitglied der Deutschen Polizeigewerkschaft ist, sondern mit dem Vertrieb des Buches beauftragt ist.

Warum sich der Mann so verdächtig verhalten hat und nach Ansprache durch den Zeugen umgehend mit dem Auto weggefahren ist, ist weiterhin Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Kripo rät trotzdem, bei verdächtigen Spendensammlungen immer die Polizei zu rufen und kein Geld zu übergeben.

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!