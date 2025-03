Neue Kita in Eiserfeld: KEG startet zukunftsweisendes Bauprojekt

(wS/keg) Siegen 31.03.2025 | Die KEG errichtet für die Stadt Siegen im Stadtteil Eiserfeld neben dem Hallenbad eine neue dringend benötigte Kindertagesstätte mit 3 Gruppen. Mit den Erdarbeiten wurde im November 2024 begonnen. Das Gebäude wird in einer modernen Hybridbauweise errichtet, die die Vorteile verschiedener Bauarten miteinander kombiniert. Konkret bedeutet das: die Bodenplatte, das Treppenhaus sowie die Zwischendecke wurden in Beton ausgeführt. Die Außenhülle sowie das Obergeschoss werden in hochwertiger Holzfertigbauweise errichtet. Diese Methode ermöglicht eine präzise und effiziente Bauweise mit optimaler Wärmedämmung und einem hohen Maß an Nachhaltigkeit. Die Beheizung erfolgt mit Wärmepumpe und Photovoltaikanlage.

Die Richtarbeiten wurden am 17. März 2025 aufgenommen und die Fertigstellung des Gebäudes ist für Spätherbst diesen Jahres, nach einer Bauzeit von etwas weniger als einem Jahr geplant. Die KEG hat mit dem Deutschen Roten Kreuz, Kreisverband Siegen Wittgenstein einen Trägervertrag abgeschlossen, so dass ab 01.01.2026 im Stadtteil Eiserfeld für Kinder im Alter von 0-6 Jahren 60 neue Kindergartenplätze angeboten werden können.

Foto: KEG-SIEGEN

