Obstbäume veredeln – erfolgreiches Seminar beim Obst- und Gartenbauverein

(wS/ogv) Mudersbach-Birken 25.03.2025 | Ein sehr lehrreiches und interessantes Seminar bot der Obst- und Gartenbauverein Birken e.V. vergangene Woche an. Es ging speziell um die Veredlung von Obstbäumen. Hierzu konnte der zertifizierte Obstbaumwart Rainer Przygoda aus Much gewonnen werden, der eine Fülle an Informationen zu alten Obstsorten und dem Erhalt der Vielfalt des Obst- und Gartenbaus an die interessierten Teilnehmer/innen aus Nah und Fern weitergab. So war das über 4- stündige Seminar in Theorie und reichlich Praxis in den Räumen des „CJD“ in Siegen ein voller Erfolg.

Alle waren begeistert und konnten die veredelten Bäume zur Pflanzung mit nach Hause nehmen. Einhellig wurde der Ruf nach einer Fortsetzung des Seminars mit Erweiterung auf die Thematik des Obstbaumschnitts gefordert.

OGV-Vorsitzender Matthias Merzhäuser zeigte sich sehr zufrieden: „Wir freuen uns sehr, dass die Seminarangebote unseres Vereins angenommen werden. Immer mehr wächst das Interesse in der Bevölkerung am Erhalt und dem bewussten Umgang mit der Natur. Dem werden wir Folge leisten und uns weiterhin engagieren.“ Schon jetzt weist der Verein auf sein Obstgartenfest am Samstag, 06.09.2025 ab 14:00 Uhr in der historischen Obstplantage in Birken hin. Weitere Informationen auf der Homepage des vereins unter www.OGV-Birken.de oder auf der Facebook-Präsenz unter „Obst- und Gartenbauverein Birken e.V.“

Fotos: Gemeinnütziger Obst-und Gartenbauverein Birken e.V.

