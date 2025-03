Passionsoratorium „Das Sühnopfer des Neuen Bundes“ von Carl Loewe mit dem Kammerchor Weidenau am 30. März um 17 Uhr

(wS/hml) Siegen 16.03.2025 | Am Sonntag, den 30. März um 17 Uhr musiziert der Kammerchor Weidenau in St. Joseph ein Passions-Oratorium des romantischen Komponisten Carl Loewe (1796 – 1869), das im Siegener Raum bisher noch nie aufgeführt worden ist. Carl Loewe ist heute fast nur noch für seine Balladen bekannt, in denen sich sein starkes dramatisches Gefühl offenbart. Das Oratorium „Das Sühnopfer des neuen Bundes“ entstand im Jahre 1847 und wurde 1855 in Stettin aufgeführt. Hier hatte Carl Loewe schon 1831 die Matthäus-Passion und 10 Jahre später die Johannes-Passion von Bach dirigiert. Der Dichter Wilhelm Telschow schrieb den Text für Carl Loewe und orientierte sich an den Evangelien-Texten. Die biblischen Rezitative, dramatischen Turbae-Chöre und Choräle sind eindeutig Johann Sebastian Bachs Matthäus-Passion verpflichtet. In musikalischer Hinsicht verbindet das Werk diese ältere Tradition mit einer relativ konventionellen Gegenwartssprache, die von Loewes Publikum gut verstanden und sehr geschätzt wurde. Dramatik der Chöre und ruhige, romantisch gefärbte Arien der Solisten wechseln sich ab, sodass eine sehr lebendige und ergreifende Vertonung der Leidensgeschickte Jesu entstanden ist, deren Aufführung absolut lohnenswert ist.

Bei dem Konzert in Siegen wirken neben dem Kammerchor Weidenau die Solisten Andrea Graff (Sopran), Maarja Purga (Alt), Georg Poplutz (Tenor), Michael Bader (Christusworte) und Joel Graff (Bass) mit. Begleitet wird der Chor unter Leitung von Helga Maria Lange von der Camerata Instrumentale Siegen. Der Eintritt beträgt 15 €, ermäßigt 10 €.

Foto: Dekanat Siegen/ Kammerchor Weidenau

.

.

Anzeige – HIER könnte Ihre Werbung stehen – Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier