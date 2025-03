Vom kleinen Netzwerk zur regionalen Größe – Jugendförderverein feiert 20-jähriges Bestehen

(wS/jbb) Bad Berleburg 16.01.2025 | Die Geschichte beginnt vor 23 Jahren mit den Sozialraumkonferenzen in Bad Berleburg, um die heimische Jugendarbeit unter einem Dach zu bündeln. Knapp drei Jahre später, im Februar 2005, erfolgte dann die Gründung. Gestartet ist der Jugendförderverein Bad Berleburg e.V. damals mit neun Mitgliedsvereinen und 12 Privatmitgliedern. Nun, 20 Jahre später, ist das „Baby“ nicht nur erwachsen geworden, sondern auch gleichzeitig das größte heimische Vereinsnetzwerk. Vorsitzender Holger Saßmannshausen, der auch bereits die ersten Schritte des Vereins in der Rolle als Vorsitzender wahrgenommen hat, nutzte die diesjährige Jahreshauptversammlung als Gelegenheit, nicht nur das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen. Denn das breite Spektrum an Tätigkeitsfeldern, welches sich nicht nur in einem prallen Veranstaltungskalender, einem Materialpool und zahlreichen lokalen Initiativen zeigt, ist keine Selbstverständlichkeit. „Ich freue mich ganz besonders, dass heute fast alle unsere Idole anwesendend sind, die die Vereinsarbeit maßgeblich geprägt und unterstüzt haben. Vor 20 Jahren hätte niemand gedacht, was für ein tolles Netzwerk an Vereinen, Institutionen, Partnern und Sponsoren zwischenzeitlich entstanden ist“. Besonders hervorzuheben sind dabei auch die Premium-Partner Sparkasse Wittgenstein und das Autohaus Müller sowie die Hauptsponsoren EJOT, Krombacher und seit 2024 Greenfiber, welche maßgeblich zur Realisierung von diversen Projekten und Anschaffung beitragen – 2024 etwa bei der Anschaffung von einer neuen KNAX-Hüpfburg oder einem Partycooler.

„Der Jugendförderverein hat im Jahr 2024 ein breites Spektrum an Aktivitäten und Projekten für Kinder und Jugendliche angeboten und damit einen wichtigen

Beitrag zur Förderung der Jugend in der Region geleistet“, zitiert Holger Saßmannshausen das Ergebnis von ChatGPT. Konkret zählt dazu etwa die Initiative „Naturhelden“, die im vergangenen Jahr zusammen mit embe Consult ins Leben gerufen wurde. Knapp 700 Kindern haben mit ihrer „Umwelt-Fleißkarte“ kleine Schritte für mehr Naturschutz im Alltag erledigt, etwa durch Recycling oder die Nutzung von Mehrweg-Produkten. „Wir brauchen nur einen Blick in unsere Wälder zu werfen, deswegen möchten wir bewusst ein Zeichen setzen“, so Holger Saßmannshausen. Bereits 14 Schulen und Kitas kooperieren mit der Initiative.

Fest etabliert hat sich zudem „Perspektive BLB“, einer Initiative, Neubürger in der Odebornstadt zu integrieren – über Aktionen wie Neubürgertreffen oder der Unterstützung bei der Arbeitsplatzsuche. Dank der mobilen Leinwand konnte im letzten Jahr ein mobiles Public Viewing während der Heim-EM im Stadtgebiet realisiert werden – unter anderem in der Müsse, Arfeld, Wemlighausen und endete leider viel zu früh im Viertelfinale. Die beteiligten Vereine haben dazu beigetragen, die Sommersaison wieder zu einem vollen Erfolg werden zu lassen, wofür sich der Jugendförderverein nochmals – ebenso bei allen Sponsoren und Gönnern – herzlich bedankt.

Der Umzug während der Bauarbeiten auf dem Marktplatz auf den Schulhof des Johannes-Althusius-Gymnasiums setze für BLB Live einen neuen Akzent – das Heimspiel nutzte das Blasorchester Bad Berleburg sowie die Schulband des JAG für einen bunten Auftakt. Laue Sommerabende verspricht die Konzertreihe mit einem Mix aus Pop und Rock über alle Jahrzehnte wieder ab dem 10. Juli. Der traditionelle Wollmarkt wird am 4. Mai in der Kernstadt stattfinden.

Stadtjugendpflege als geborener Partner

Indoor-Hüpftag, KNAX-Poolparty, KNAX-Spielfest, die Sommernachtsparty und diverse Tagesfahrten: Die Kooperation mit der Stadtjugendpflege Bad Berleburg ist seit der Gründung ein wichtiges Element, um die heimische Jugendarbeit zu fördern. „Wir haben Angebote für alle Kinder entwickelt, bewusst aber auch für diejenigen, die nicht immer in den Urlaub fahren können. Und genau da setzen wir an und versuchen, jedes Jahr neue Akzente zu setzen“, so Vorsitzende Katharina Benner-Lückel. Am 12. April findet in diesem Jahr wieder der Indoor- Hüpftag auf dem Stöppel statt, zum Auftakt der Sommerferien sind alle Kinder herzlich zur KNAX-Poolparty ins Rothaarbad eingeladen. Den krönenden Abschluss der Ferien bildet die Einheit aus KNAX-Spielfest und der Sommernachtsparty am 23. August im Rathausgarten. Zudem findet am 26. September der NRW-Slam in Wittgenstein statt, das Finale einen Tag später im Bürgerhaus am Markt. „Auch die beliebten Regiomärkte werden in 2025 fortgeführt und teilweise in größere Märkte integriert“, kündigt Holger Saßmannshausen an.

Nach derzeitigem Planungsstand wird der Spatenstich für das multifunktionale Gemeinschaftszentrum am Sengelsberg als zukünftiger „Wohnort“ des Jugendfördervereins möglicherweise noch in diesem Jahr erfolgen. „Damit können wir unser lange geplantes Vorhaben umsetzen“, ergänzt Holger Saßmannshausen. Der selbst zu finanzierende Eigenanteil der geplanten

Baukosten von 1,76 Millionen Euro in Höhe von 20 Prozent soll unter anderem über einen Brauereivertrag erfolgen, jedoch auch über zugesicherte Spenden und mögliche Eigenleistungen, um Mehrbelastungen auf ein Minimum zu reduzieren.

Gegenwärtige und zukünftige Projekte machen es erforderlich, dass die Vorstandsarbeit des Jugendfördervereins auf einem festen Fundament steht.

Einstimmig angenommen wurde eine Satzungsänderung, die es erlaubt, statt maximal fünf nun maximal zehn Beisitzerposten zu vergeben. Als Beisitzer verstärken den Vorstand ab diesem Jahr Joshua Grund und Franziska Schneider.

Jan Henkel übernimmt zukünftig den Kassierer-Posten von Sophie Knau, welche ab sofort weiterhin als Beisitzerin aktiv ist. Vorsitzende Katharina Benner-Lückel sowie die Beisitzer Sebastian Marburger und Benedict Weinhold wurden für zwei weitere Jahre in ihren Ämtern bestätigt. Eine weitere Satzungsänderung zur Beauftragung einer Steuerberatung im Zuge einer Professionalisierung der Buchhaltung und des Jahresabschlusses wurde ebenfalls einstimmig angenommen. Neugewählter Kassenprüfer ist Ulrich Bald. Gründervater und Wegbereiter

Zum 20-jährigen Jubiläum sollte es natürlich nicht bloß bei der üblichen Tagesordnung bleiben. Der scheidende Bürgermeister Bernd Fuhrmann als einer der Gründerväter und bedeutender Wegbegleiter und Unterstützer des Jugendfördervereins wurde nach dem offiziellen Teil der Versammlung doch noch sehr überraschend Kandidat bei einer Sonderausgabe von „Wer wird Millionär?“.

Keine die Fragen von Günther Jauch, aber solche von Benedict Weinhold zur Geschichte des Vereins bereiteten ihm durch die lange Verbundenheit nur wenig Kopfzerbrechen. Nicht ganz ohne Hintergedanken war er der Kandidat, welcher am Ende trotz 15 korrekter Fragen nicht die Million mit nach Hause nehmen durfte, aber dafür einen Preis, dessen Verdienst Ursula Belz in einer Laudatio würdigte: Das Idol 2025. „Ich blicke nun auf viele Idole der letzten Jahre zurück und es ehrt mich sehr, mich in diese Liste einreihen zu dürfen. Denn das, was der Verein ausmacht für die Zukunft, für unsere Kinder und Jugendlichen, ist mehr Wert als eine Million“, so Bernd Fuhrmann.

Gleichzeitig wurden in diesem Jahr 19.100 Euro an 31 Vereine und Institutionen ausgeschüttet, die an der Saison 2024 beteiligt waren. Bereits ab Montag startet das Anmeldefenster für die kommende Saison. Der Jugendförderverein freut sich, gemeinsam wieder mit nun über 180 Mitgliedsvereinen sowie über 80 Privatmitglieder in 2025 durchzustarten.



Im 20. Jubiläumsjahr konnte der Jugendförderverein Bad Berleburg für die vergangene Saison 19.100 EUR an 31 Vereine und Institutionen ausschütten.



Mit dem Idol 2025 wird „Gründervater“ Bernd Fuhrmann für seine Verbundenheit und sein Engagement geehrt. In der Zukunft wird der Vereinsvorstand zudem von Joshua Grund als Beisitzer ergänzt.

Bilder: Jugendförderverein

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!