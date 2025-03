Repair Café Siegen: Nachhaltigkeit durch gemeinsames ReparierenAm 15. März 2025 wieder im Fab Lab Siegen

(wS/rp) Siegen 07.03.2025 | Am 15. März 2025 öffnet das Repair Café Siegen erneut seine Türen für alle, die defekte Alltagsgegenstände reparieren möchten. Wie jeden dritten Samstag im Monat findet das ehrenamtliche Treffen von 13:00 bis 16:30 Uhr im Fab Lab der Universität Siegen statt. Annahmeschluss für Reparaturen ist um 16:00 Uhr.

Das Repair Café bietet eine Plattform für nachhaltiges Handeln und praktischen Wissensaustausch. Besucher bringen kaputte Gegenstände mit und reparieren sie gemeinsam mit ehrenamtlichen Experten. Ob Kleidung, Möbel, elektrische Geräte oder Spielzeug – hier wird versucht, Dingen ein zweites Leben zu schenken. Auch wer selbst nichts zu reparieren hat, kann sich bei einer Tasse Kaffee oder Tee mit anderen austauschen oder den Helfern über die Schulter schauen.

Das Konzept „Reparieren statt Wegwerfen“ gewinnt zunehmend an Bedeutung. Gerade in Zeiten von Energie- und Umweltkrisen ist es wichtiger denn je, Ressourcen zu sparen und nachhaltige Alternativen zum Neukauf zu finden. Das Repair Café Siegen leistet hierzu einen wertvollen Beitrag, indem es Wissen rund um Reparaturen vermittelt und eine Mentalitätsänderung im Umgang mit Gebrauchsgegenständen fördert.

Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die handwerkliches Geschick mitbringen, sind stets willkommen. Interessierte können sich unter der Telefonnummer 0171-8821420 oder per E-Mail an repair.cafe.siegen@gmail.com melden.

Das Fab Lab Siegen befindet sich in der Sandstraße 26, 57072 Siegen. Besucher erreichen es am besten mit den Buslinien zu den Haltestellen Kölner Tor, Hindenburgbrücke oder Siegen ZOB. Autofahrer können im Parkhaus Reichwalds Ecke in der Heeserstraße 4 parken.

Nicht alle Geräte können repariert werden: Elektrogroßgeräte wie Waschmaschinen, Kühlschränke oder Benzin betriebene Maschinen sind ausgeschlossen. Die Wartezeit kann man sich jedoch mit Kaffee und Kuchen in geselliger Runde vertreiben.

Das Repair Café Siegen setzt sich aktiv für Nachhaltigkeit ein und ist ein Treffpunkt für alle, die Freude am Reparieren haben und einen Beitrag zum Umweltschutz leisten wollen.

Fotos: Repair Café Siegen ALTERAktiv & Fab Lab

