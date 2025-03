„Treckerlichter“-Team spendet 6250 Euro ans Evangelische Hospiz Siegerland

(wS/dia) Siegen 07.03.2025 | Organisatoren besuchten die Einrichtung an der Siegener Wichernstraße

Schwere Maschinen, blinkende Lichter und laute Motoren: Die Aktion „Treckerlichter“ in der Adventszeit durch das Heusling- und Fischbachtal zieht seit Jahrten hunderte Schaulustige an. Und die sind sehr spendenfreudig, wie sich nun wieder zeigte. Mit einem Scheck in Höhe von 6250 Euro schauten die „Treckerlichter“-Organisatoren, die Brüder Achim und Paul-Gerhard Loss, nun im Ev. Hospiz Siegerland vorbei. „Ich bin sprachlos. Eine so schöne Gemeinschaftsaktion, mit einem für uns unerwartet hohen Betrag, für den ich mich herzlich bedanke“, so Einrichtungsleiter Burkhard Kölsch.

In Corona-Zeiten waren die „Treckerlichter“ zum ersten Mal gestartet. Seitdem wächst der Zuspruch stetig. Im Advent 2024 beteiligten sich rund 60 Fahrzeuge daran. Ihre Tour führt durch Niederndorf, Oberfischbach, Nieder- und Oberheuslingen sowie Bottenberg. Begleitet wird die Fahrt von Spendensammlern. Zudem bieten einige Organisationen sowie Ortsvereine Getränke, Waffeln oder andere Leckereien an, die für den guten Zweck verkauft werden. „Dieser Zusammenhalt macht uns stolz“, resümierten die Brüder Loos.

Das Geld soll im Ev. Hospiz Siegerland dafür verwendet werden, den Eigenanteil zu stemmen, den die Einrichtung erwirtschaften muss. Dies sind zwischen 80.000 und 100.000 Euro jährlich.

Das Ev. Hospiz Siegerland war übrigens nicht die einzige Einrichtung, die von der Lichterfahrt profitierte: Einen Scheck überreichten die Brüder Loos zudem in der DRK-Kinderklinik Siegen.

Spendenübergabe im Evangelischen Hospiz Siegerland: Die „Treckerlichter“-Organisatoren Achim Loos (links) und sein Bruder Paul-Gerhard Loos (rechts) mit Einrichtungsleiter Burkhard Kölsch.

