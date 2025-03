Unbekannter zerkratzt Autos – Polizei sucht nach Zeugen

(wS/ots) Siegen 12.03.2025 | In dem Zeitraum zwischen Mittwoch (05.03.25) und Dienstag (11.03.25) wurden im Bereich Banfer Weg / Bürbacher Weg mehrere Autos beschädigt.

Am Dienstagmorgen um 07:44 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über eine Sachbeschädigung an einem Auto im Bürbacher Weg / Banfer Weg in Siegen. Vor Ort stellte sich heraus, dass sechs PKW mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt wurden.

Die Kriminalpolizei in Siegen nimmt Hinweise unter der 0271/7099-0 entgegen.

Symbolfoto

.

.

